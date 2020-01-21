День Соборности Украины 2020: Мероприятия в стране

День Соборности Украины 2018: мероприятия в стране

В Украине 22 января отмечают День Соборности - в честь объединения территорий страны в единое государство в 1919 году.Как возник этот праздник, и какие мероприятия проведут в разных городах Украины - читайте на Без Табу.

День Соборности Украины традиционно празднуется 22 января в честь событий 100-летней давности, когда части разрозненной страны объединились в одно государство.

История прздника

В 1919 году в этот день подписан Акт Злуки Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), оформивший воссоединение частей Украины, которые ранее входили в составе Российской и Австро-Венгерской империй.

Кроме того, за год до этого - 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада подписала IV универсал, который провозгласил полную независимость УНР.

Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації

22 января 1919 году в Киеве на Софийской площади в 12:00 прошла торжественная церемония в честь воссоединения УНР и ЗУНР. Таким образом, было создано единое украинское государство. К сожалению, долго оно не просуществовало - в результате военных действий летом 1919 года ЗУНР потеряла независимость, а УНР пала через год под ударами большевиков, которые ликвидировали украинскую государственность, заменив ее на псевдореспублику, находящуюся под контролем новой империи с центром в Москве.

Естественно, в составе СССР не было и речи о том, чтобы вспоминать о независимости Украины, при этом память о единой Украине жила. Лишь десятилетия спустя в 1990 году в День Соборности Украины в честь 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки между Киевом и Львовом украинцы решили создать живую цепь единения "Украинская волна".

30 лет назад живая цепь вновь соединила Украину

С тех пор стало традицией устраивать живую цепь, симолизируя единство нации. После того как Независимость Украины была восстановлена 24 августа 1991 дату 22 января начали отмечать как памятную.

Официальным государственным праздником День соборности Украины стал спустя 10 лет в 1999 году после подписания президентом Леонидом Кучмой соответствующего указа. При этом выходным днем праздник не является.В 2011 "День Соборности" стал "Днем Соборности и Свободы", а в 2014 - вновь "Днем Соборности".

День Соборности в Киеве

Погода на День Соборности

Синоптики на 22 января обещают небольшие морозы и мокрый снег. Всему виной приход атмосферного фронта из районов Скандинавии, Балтии. Тем не менее, погода явно не остановить желающих принять участие в празднчных мероприятиях.

Мероприятия в День Соборности

Киев:

22 января в Украине по всем городам проходят торжественные мероприятия при участии руководителей страны, а также ветеранов русско-украинской войны. Ожидается, что в праздничный мероприятиях примет участие и президент Зеленский, после чего отбудет в Давос на международный экономический форум.

В Киеве к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому возлагают цветы. На всех государственных учреждениях поднимают флаги и традиционно проводят флешмоб "Живая цепь". Киевляне 22 января создадут живую цепь между двумя берегами Днепра. Флешмоб будет проходить на Мосту Патона.

Также ко Дню Соборности будут приурочены мероприятия публичной библиотеке имени Леся Украинки, а также в библиотеке с некоммунизированным названием "Молодая гвардия". Также в Центральной библиотеке имени Тараса Шевченко для детей организуют часы государственности.

В столичных школах пройдут классные часы, посвященные празднику. Также детей привлекут для возложения цветов к памятникам Шевченко и Грушевскому, устроят экскурсии в Музей истории города Киева. В этот день на улицах будет дежурить полиция и медики, также возможно перекрытие дорог.

День Соборности во Львове

Львов

Во Львове к празднику весьма насыщенная культурная и духовная программа. В храмах проведут молебны за Украину.

В 11:00 на Лычаковском кладбище состоится возложение цветов на могилы борцов за Независимость Украины разных периодов.

В 16:00 состоится открытие выставки, посвященной украинским воинам - участникам освободительной борьбы 1917-1921 годов, а в 17:00 во внутреннем дворике Мэрии пройдет торжественная акция.

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