Евровидение 2020: За право представлять Украину поборются 16 претендентов
Нацотбор стартует 8.02.2020
После прошлогоднего казуса организаторы национального отбора на Евровидение грозятся все исправить и провести кастинг на главный песенный конкурс Европы на высшем уровне.
Организаторы нацотбора в лице UA: Суспільне мовлення и СТБ и объявили имена полуфиналистов. Их 16. Сам отбор стартует 8 февраля 2020 года, поуфиналы будут проходить в режиме онлайн, а победитель получить право представлять Украину на Евровидении 2020 в Нидерландах.
Все участники нацотбора на одной картинке
Полный список участников Нацотбора на Евровидение 2020:
- [О] – украинская инди-поп группа, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20-ти музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.
- KHAYAT – молодой украинский артист и автор песен, работает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютний альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.
- Assol – певица, которая в пят лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, а затем на долгое время кануть в небытие. Возродилась как полуфиналистка вокального шоу «Голос країни».
- CLOUDLESS - бойз-бенд получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту «Між світами», ставшему саунд-треком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.
- GARNA – сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер оркестра Prime Orchestra и кавер проекта Manera.
- Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творческом багаже певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 в Украине.
- FO SHO - афро-украинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.
- David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.
- Александр Порядинский – певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».
- TVORCHI – молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит «Believe» в считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.
- GIO – молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос Країни», также выступал с оркестром «Lords of The Sound».
- Jerry Heil – молодая украинская певица, автор и композитор, «Прорыв года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытие года» по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн. просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.
- KRUTЬ – певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоукейсах.
- Элина Иващенко – в музыке с 5-ти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».
- Go-A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные бити, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» и др). Неоднократно представляют украинскую музыку в Израиле, Польше, Белоруси.
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance (“танцевальная музыка для тех, кому не весело”), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.
Финальная часть Евровидения 2020 стартует 12 мая в Нидерландах. Конкурс примет Ahoy Arena в Роттердаме.
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