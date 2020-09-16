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Дело Юрченко: НАБУ обвинило Венедиктову во лжи

19:24
Дело Юрченко: НАБУ обвинило Венедиктову во лжи - фото 1
Дело Юрченко: НАБУ обвинило Венедиктову во лжи

НАБУ обвинило главу ОГП Ирину Венедиктову в подаче недостоверной информации о расследовании дела нардепа Александра Юрченко.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Согласно данным НАБУ, Ирина Венедиктова, выступая в Раде, слукавила, заявив, что бюро прислало ей лишь "письмо и черновик подозрения" нардепу Александру Юрченко.

"Материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение народного депутата, еще 10 сентября 2020 изучали прокуроры ОГП. Около 21:00 10 сентября 2020 состоялось совещание с участием Генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя Департамента ОГП, во время которого доведена информация об обстоятельствах, установленных следствием", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

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Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора НАБУ Александр Юрченко Новости Украина
Без табу
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