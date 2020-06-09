Danone сняла рекламу с участием террориста (ВИДЕО)

Danone показала готовность сотрудничать с террористами

Французская компания, специализирующаяся на производстве молочной продукции, невероятно зашкварилась, пригласив одного из российских убийц и террористов Михаила Пореченкова сняться в своей рекламе.

Видосик с актером, который переквалифицировался в террориста, опубликовали в сети YouTube еще в конце апреля, но регулярно транслировать по телевизору в РФ начали недавно.

На записи видно, как явно подбухивающий ватоголовый оккупант показывает на камеру бутылочку йогурта Actimel и произносит фразу: "Дома хорошо, а с Actimel еще лучше".

С учетом того, что Пореченков в 2015-м году ради развлечения стрелял по защитникам Донецкого аэропорта из крупнокалиберного пулемета, приглашение этой персоны со стороны французской корпорации однозначно является серьезнейшим зашкваром. Фактически это равно готовности Danone сотрудничать с любыми террористическими бандформированиями.

После публикации роликов с фанатом Путина в соцсетях начался настоящий скандал. Правда, в самой компании факт участия русского нелюдя в рекламной съемке для их бренда никак не прокомментировали.

"Данон" - крупный мировой производитель продуктов питания. Заводы группы компаний работают в Кременчуге и Херсоне.