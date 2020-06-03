Русские оплачивали курсы самообороны для вербовки и подготовки афроамериканцев к бунтам

Русские причастны к бунтам в США

Кремлевские террористы могут быть напрямую причастны к бунтам в США. По крайней мере, русские несколько лет вели подготовку агрессивных протестующих и мародеров из числа афроамериканцев.

Как заявили журналисты CNN, им удалось выяснить и доказать, что российская фабрика троллей платила персональным тренерам в различных штатах США за уроки самообороны для афроамериканцев.

Главной целью террористов, как утверждают работники СМИ, был сбор контактных данных потенциально подверженных пропаганде американцах, а также сеяние у них страха и готовности действовать.

Мероприятия по обучению будущих бунтовщиков рекламировалось на сайте группы "Черный кулак" со слоганами "Будьте готовы защищать свои права!" и "Дайте им знать, что черная сила имеет значение". Создали в Facebook соответствующее сообщество в начале 2017 года. С тех пор русские сумели провести оффлайн несколько мероприятий, так что наверняка спецслужбистам удалось и получить данные немалого количества потенциальных протестующих.

Через какое-то время попытки реальной физподготовки завербованных прекратились. Зато началась информационная кампания, которая проводилась связанным с правительством России "Агентством интернет исследований". Ее цель - наладить связь с движением Black Lives Matters.

Журналисты-расследователи CNN в Facebook и Instagram нашли страницы группировок, с помощью которых русские готовили бунтовщиков, среди удаленных в рамках расследования дела о вмешательстве России в политику США.

"Организация "Черный кулак" обратилась к инструктору боевых искусств Омовале Адьювале в январе 2017 года. Сам инструктор заявил, что провел более десяти занятий для группы "Черный кулак" не подозревая, что за ними стоят россияне. По словам Адьювале, вначале группа связалась с ним через Instagram и в результате он пообщался по телефону, который представился, как Тейлор. В течении пяти месяцев инструктор поддерживал связь с "Тейлором", который, по словам Адьювале, просил его собрать имена и контактные данные людей, участвовавших в тренировках. Инструктор утверждает, что не может поверить, что передал чьи-либо персональные данные. Так называемый "Тейлор" просил фото и видео с тренировок, якобы как доказательства того, что они проходят, а сама группа «Черный кулак» использовала их на своих страницах в Facebook и Instagram для продвижения. Представители "Черного кулака" связывались с Адьювале по американскому номеру, зарегистрированному на поставщика определенных услуг интернет-телефонии, который мог использоваться за пределами США. Звонки на этот номер в ответ оказались без ответа", - отметили авторы CNN.