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Далі без України: склад пар 1/2 фіналу Євро 2020

10:07
Україна переходить у ранг глядачів - фото 1
Україна переходить у ранг глядачів / УЄФА

Пізно ввечері, 3 липня, визначилися всі учасники півфіналів Євро 2020. На жаль, збірна України боротьбу вже завершила.

Євро 2020. Пари 1/2 фіналу

Італія - Іспанія

6 липня. 22.00. "Уемблі", Лондон

Англія - Данія

7 липня. 22.00. "Уемблі", Лондон

Фінальний матч відбудеться 11 липня на "Уемблі".

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