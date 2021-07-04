Далі без України: склад пар 1/2 фіналу Євро 2020
Україна переходить у ранг глядачів / УЄФА
Пізно ввечері, 3 липня, визначилися всі учасники півфіналів Євро 2020. На жаль, збірна України боротьбу вже завершила.
Євро 2020. Пари 1/2 фіналу
Італія - Іспанія
6 липня. 22.00. "Уемблі", Лондон
Англія - Данія
7 липня. 22.00. "Уемблі", Лондон
Фінальний матч відбудеться 11 липня на "Уемблі".
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