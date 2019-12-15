Убийство Шеремета Пожар в Одессе Владимир Зеленский

Даблхит: в Крыму затонул плавучий док с подлодкой оккупантов

13:00
Плавучий док ушел на дно вместе с подлодкой - фото 1
Плавучий док ушел на дно вместе с подлодкой

Ночью в воскресенье, 15 декабря, в Южной Бухте захваченного российскими террористами Севастополя пошел ко дну плавучий док ПД-16, на котором находилась списанная субмарина Б-380.

Постоянно хвастающиеся мощью своей армии русские, находятся на дне технологического развития. Все настолько плохо, что "великий народ" оказался не способен за три года утилизировать списанную подлодку.

Ушел на дно: в России морпех-террорист утонул вместе с БТРом

Теперь путинским утыркам придется потрудиться, поскольку оставить все как есть они не могут - аварийный участок может мешать судоходству в бухте в целом.

Даблхит: в Крыму затонул плавучий док с подлодкой оккупантов - фото 192841

По предварительным данным, русские решили проявить свою крутость и списать сделанную в 1982-м году подлодку проекта 641Б "Сом" с названием "Горьковский комсомолец". В 2016-м году был объявлен утилизационный тендер от Минобороны РФ, а субмарину пригнали в Севастополь.

На плавучем доке она должна была простоять до тех пор, пока русские не справятся со своей любимой работой - не вырежут с корабля все ценное вплоть до унитазов. Впрочем, за три года никаких работ по демонтажу оборудования никто не проводил, а док тем временем успешно разваливался.

В ночь на сегодня плавучий док решил пойти ко дну, утащив за собой субмарину. Впрочем, "комсомолец" через какое-то время всплыл, ведь оно не тонет.

Даблхит: в Крыму затонул плавучий док с подлодкой оккупантов - фото 192842

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Россия Севастополь терроризм Боевики Черноморский флот Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Против остановивших ментов активистов прислали автобус с КОРДом - фото 1
Пьяные мусора гоняли на машине и вызвали КОРД прессовать людей, которые их задержали ВИДЕО
10:00
Х-Фактор 10 зажигает - фото 1
Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 14 выпуск - 14.12.2019
Вчера, 23:45
ПЦУ объявила о ликвидации УПЦ КП. Окончательной - фото 1
Епифаний объявил о ликвидации УПЦ КП. Окончательной
Вчера, 16:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...