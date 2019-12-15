Даблхит: в Крыму затонул плавучий док с подлодкой оккупантов

Плавучий док ушел на дно вместе с подлодкой

Ночью в воскресенье, 15 декабря, в Южной Бухте захваченного российскими террористами Севастополя пошел ко дну плавучий док ПД-16, на котором находилась списанная субмарина Б-380.

Постоянно хвастающиеся мощью своей армии русские, находятся на дне технологического развития. Все настолько плохо, что "великий народ" оказался не способен за три года утилизировать списанную подлодку.

Теперь путинским утыркам придется потрудиться, поскольку оставить все как есть они не могут - аварийный участок может мешать судоходству в бухте в целом.

По предварительным данным, русские решили проявить свою крутость и списать сделанную в 1982-м году подлодку проекта 641Б "Сом" с названием "Горьковский комсомолец". В 2016-м году был объявлен утилизационный тендер от Минобороны РФ, а субмарину пригнали в Севастополь.

На плавучем доке она должна была простоять до тех пор, пока русские не справятся со своей любимой работой - не вырежут с корабля все ценное вплоть до унитазов. Впрочем, за три года никаких работ по демонтажу оборудования никто не проводил, а док тем временем успешно разваливался.

В ночь на сегодня плавучий док решил пойти ко дну, утащив за собой субмарину. Впрочем, "комсомолец" через какое-то время всплыл, ведь оно не тонет.