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Ушел на дно: в России морпех-террорист утонул вместе с БТРом

08:40
В России утонул БТР - фото 1
В России утонул БТР

Весьма курьезный и показательный случай произошел во время проведения конкурса для карателей и убийц мирных женщин и детей "Морской десант-2019".

Для этого на полигон "Хмелевка" свезли гордость российской армии - морпехов из Черноморского, Балтийского, а также Тихоокеанского и Северного флотов.

Россия поговорит с Зеленским. Но есть одно "но"

Впрочем, как это водится у русских, что-то пошло не так. В ходе подводной переправки бронетранспортера у боевиков из ЧФ РФ возникли проблемы. На дно водоема машина опуститься смогла, но проехать по нему - нет.

Само собой, члены экипажа БТРа пытались спастись. Двое из них открыли люки, а затем вспомнили о принципе "русские своих не бросают" и оставили внутри машины своего товарища, который открыться не смог. Так и утонул Иван вместе с бронетранспортером. Но звание лучшего российского подводника, надо думать, заслужил.

Сама же затопленная машина принадлежит 336-й бригаде морской пехоты, которая предоставила технику для проведения конкурса. Теперь ее стоимость придется выплачивать рядовым воякам.

По факту же ЧП "возбудились" в следственном комитете. Смерть военного расследуют.

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война на Донбассе терроризм Россия Черноморский флот БТР Новости Украина
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