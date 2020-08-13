Харьков в желтой зоне: Украину разбили по новым карантинным правилам

Многие города-лидеры не попадают в красную зону

В четверг, 13 августа, в министерстве здравоохранения презентовали обновленное распределение регионов страны на карантинные зоны. В итоге большинство районов, лидировавших в статистике по количеству зараженных и забитости больниц, оказались в зонах, где меры безопасности никак не будут усилены.

Выступая перед прессой, министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз предоставил кучу пояснений схемам подсчетов и распределения зон адаптивного карантина. Впрочем, даже с учетом расширения перечня городов и районов в самой опасной, красной зоне, новая интерактивная карта выглядит абсолютно неубедительно.

Как заявил чиновник после заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, показатели по коронавирусу, применяемые для распределения зон, были изменены, в связи с чем многие населенные пункты автоматически перешли из красной - в оранжевую или желтую зоны. Разумеется, только лишь на картах минздрава, ведь ситуация с коронавирусом там ни капли не улучшилась.

Так, в красной зоне очутились: Городенковский и Косовские районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманской район Черновицкой области.

К оранжевой зоне причислили: Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыю, Тысменицкий район Ивано-Франковской области; Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области; Николаевский и Саратский районы Одесской области; Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области; Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; Черновцы, а также Глибоцкий район Черновицкой области.

В "желтой зоне" оказались: Киев; Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области; Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области; города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области; Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области; Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Почему Харьков, где, по словам медиков, профильные больницы буквально забиты пациентами, не осталось свободных аппаратов ИВЛ и постоянно растет количество зараженных, оказался в зоне, где усиление мер безопасности не предусмотрено даже в документах, не понятно.

Впрочем, на деле даже попадание населенного пункта в красную зону не означает принятия властями хоть каких-то мер для того, чтобы люди прекратили халатно относиться к болезни. Большинство населения на карантин уже давно забило. Из-за чего в Украине едва ли не каждый день фиксируют очередной антирекорд, а страна выбилась в мировые лидеры по приросту инфицированных.