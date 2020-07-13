Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В одном из городов Украины ослабили карантин: Кому повезло?

13:30
В одном из городов Украины ослабили карантин: Кому повезло? - фото 1
В одном из городов Украины ослабили карантин: Кому повезло?

В областном центре Украины ослабили карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

ВОЗ недооценивает угрозу COVID-19, ученые бьют тревогу

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"По состоянию на 12 июля эпидситуация в Черновицкой области соответствует показателям, которые позволяют ослабление карантина. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с 1 июля разрешила на территории области осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом в количестве не более, чем количество мест для сидения", - говорится в сообщении.

Напомним, что….

По состоянию на 13 июля в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациента выздоровели. Всего за последние сутки было зафиксировано 612 новых случаев заражения COVID-19, наибольшее количество из них – во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях. Также в некоторых городах наблюдаются локальные вспышки COVID-19, в частности в Одессе.

По данным МОЗУ, в "южной Пальмире" пришвартовалось судно Либерии с экипажем, заразившимся коронавирусом. На данный момент все моряки помещены на карантин.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Черновцы Пандемия коронавируса карантин Карантин в Украине Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Зеленский усилит наказание за пьяное вождение: Но он же сам его и ослабил - фото 1
Зеленский усилит наказание за пьяное вождение: Но он же сам его и ослабил
15:30
Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело - фото 1
Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело
12:30
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине - фото 1
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине
11:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30