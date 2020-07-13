В одном из городов Украины ослабили карантин: Кому повезло?

В одном из городов Украины ослабили карантин: Кому повезло?

В областном центре Украины ослабили карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"По состоянию на 12 июля эпидситуация в Черновицкой области соответствует показателям, которые позволяют ослабление карантина. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с 1 июля разрешила на территории области осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом в количестве не более, чем количество мест для сидения", - говорится в сообщении.

Напомним, что….

По состоянию на 13 июля в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациента выздоровели. Всего за последние сутки было зафиксировано 612 новых случаев заражения COVID-19, наибольшее количество из них – во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях. Также в некоторых городах наблюдаются локальные вспышки COVID-19, в частности в Одессе.

По данным МОЗУ, в "южной Пальмире" пришвартовалось судно Либерии с экипажем, заразившимся коронавирусом. На данный момент все моряки помещены на карантин.