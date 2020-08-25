COVID-19 в Украине: МОЗ обновил печальную статистику

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику

Во вторник, 25 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"25 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальных, 52870 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1658 новых случаев. всего проведено 1436206 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 346 пациентов", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.