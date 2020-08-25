Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Борис Патон Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил печальную статистику

10:44
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику

Во вторник, 25 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Ольга Фреймут подхватила COVID-19 – CМИ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"25 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальных, 52870 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1658 новых случаев. всего проведено 1436206 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 346 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил печальную статистику - фото 204422

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения
Без табу
Другое на тему
Беларусь приводит армию в высшую боевую готовность: Что происходит? - фото 1
Беларусь приводит армию в высшую боевую готовность: Что происходит?
09:56
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости и вспомнил о дружбе - фото 1
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости и вспомнил о дружбе
08:41
В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - фото 1
В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - ФОТО, ВИДЕО
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30