549 больных и 13 смертей: в МОЗ опубликовали хроники коронавируса

За сутки зарегистрировали 69 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, в Украине продолжает стремительно увеличиваться количество заболевших китайским коронавирусом. И это даже при отсутствии массового тестирования всех людей с симптомами заражения.

Как утверждают в пресс-службе министерства здравоохранения, за последние сутки медики получили 69 лабораторно потвержденных диагнозов COVID-19.

Всего же в данный момент китайская болячка официально поразила 549 украинцев. 13 человек из-за вызванных ею осложнений скончались.

В Центре общественного здоровья утверждают, что больше всего фактов заражения зафиксировали в Киеве - 107. На первом месте по регионам - Черновицкая область с 90 случаями заражения. За ней идет Тернопольская - 78 больных и Киевская с 52. В Черкасской, Ивано-Франковской и Винницкой - 50, 45 и 36 официально подтвержденных диагнозов. В других регионах цифры приближаются к 10 или уже чуть превысили это значение. Столь низкие цифры обусловлены не отсутствием заболевших, а отсутствием тестирования.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.