COVID-19 снова подкосил больше 3 тысяч украинцев за сутки

COVID-19 снова подкосил больше 3 тысяч украинцев за сутки

В субботу, 12 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"В Украине зафиксировано 3103 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 12 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3148 летальных, 68346 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3103 новых случая. Всего проведено 1 834 165 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 1341 пациент", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.