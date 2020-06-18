Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

COVID-19 скосил 829 украинцев за сутки, МОЗ бьет тревогу

09:33
COVID-19 скосил 829 украинцев за сутки, МОЗ бьет тревогу - фото 1
COVID-19 скосил 829 украинцев за сутки, МОЗ бьет тревогу

В четверг, 18 июня, в Украине был установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"За прошедшие сутки в Украине 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней. Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски", - говорится в сообщении.

COVID-19 скосил 829 украинцев за сутки, МОЗ бьет тревогу - фото 201589

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране вызывает значительные опасения и правительство вынуждено продлить карантин до 31 июля.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус: Раскрыты детали - фото 1
Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус: Все подробности
11:03
Сеть АЛЛО обозначила Крым "частью" России – ФОТО - фото 1
Сеть "АЛЛО" обозначила Крым "частью" России – ФОТО
08:40
Шкарлет возглавит министерство образования - фото 1
Шмыгаль предложил сделать плагиатора времен Януковича-Порошенко министром образования
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15