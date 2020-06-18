COVID-19 скосил 829 украинцев за сутки, МОЗ бьет тревогу

COVID-19 скосил 829 украинцев за сутки, МОЗ бьет тревогу

В четверг, 18 июня, в Украине был установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"За прошедшие сутки в Украине – 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней. Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране вызывает значительные опасения и правительство вынуждено продлить карантин до 31 июля.