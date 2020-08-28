В Кабмине отказались от возможного жесткого карантина из-за коронавируса

В Украине не будут реально усиливать карантин

В пятницу, 28 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль фактически дал понять, что на какие-либо эффективные меры для предотвращения катастрофы медицинской системы в правительстве идти не собираются.

Никем не выполняемые нормы адаптивного карантина останутся теми же, даже в случае тотально забитых больниц и еще более значительного распространения COVID-19 среди населения.

В ходе онлайн-встречи представителей Европейской Бизнес Ассоциации показавший себя неэффективным "мастер спорта по борьбе с коронавирусом" заявил о том, что даже возможности повторного жесткого карантина в Кабмине не рассматривают.

- В случае второй волны коронавируса мы будем полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, - отметил Шмыгаль, забыв о том, что по его же версии вторая волна пандемии уже началась.

Впрочем, президент Зеленский и вовсе отрицал даже существование первой, поскольку неделю назад решил ляпнуть о том, что "первая волна только начинается". Что происходило в Украине с марта по август президенту, судя по всему, неизвестно.

Что же касается карантина, то правительству было бы неплохо вытащить головы из песка и обратить внимание на то, что их запреты на приезд иностранцев никак не сказываются на распространении COVID-19, поскольку ситуация внутри страны абсолютно бесконтрольна.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.