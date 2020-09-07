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COVID-19 продолжил марш по Украине: Грустная статистика МОЗУ

10:30
COVID-19 продолжил марш по Украине: Грустная статистика МОЗУ - фото 1
COVID-19 продолжил марш по Украине: Грустная статистика МОЗУ

В понедельник, 7 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Карантин в Украине могут продлить после 31 октября – Шмыгаль

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

COVID-19 продолжил марш по Украине: Грустная статистика МОЗУ - фото 205082

Украине зафиксировано 2174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 7 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев. всего проведено 1709017 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 379 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 продолжил марш по Украине: Грустная статистика МОЗУ - фото 205085

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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Новости Украина
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