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COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше

11:00
COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше - фото 1
COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше

В воскресенье, 27 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

В Украине зафиксирован страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

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"27 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 198 634 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3959 летальных, 87882 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3130 новых случаев. всего проведено 2 209 975 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1009 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше - фото 205982

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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