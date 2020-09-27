COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше

COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше

В воскресенье, 27 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"27 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 198 634 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3959 летальных, 87882 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3130 новых случаев. всего проведено 2 209 975 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1009 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.