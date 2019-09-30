Что такое диван-еврокнижка и как его выбрать

Механизм "еврокнижки" очень удобен

Еврокнижка – это, пожалуй, один из наиболее распространённых видов раскладных диванов – удобный и недорогой. Он имеет простой механизм трансформации, но вместе с тем является усовершенствованной версией механизма "книжка", необычайно распространённого в восьмидесятые годы прошлого века.

Совершенству нет предела, и мебельные конструкторы придумали действительно простой, комфортный и более современный механизм – "еврокнижку". Он усовершенствовался и стал использоваться ещё большей популярностью.

В чём преимущества диванов-еврокнижек

Самое главное достоинство такого раскладного дивана – это возможность его быстрого превращения в кровать, то есть формирование спального места. Однако одним лишь этим плюсы "еврокнижки" не ограничиваются, и преимуществ у такого механизма по-настоящему много.

в разложенном виде диван-еврокнижка образует ровную поверхность без ощутимых стыков между сидением и опущенной спинкой.;

данный вид механизма считается одним из самых прочных, благодаря чему диван не теряет своих качеств даже при условии ежедневного использования;

наличие вместительного ящика для белья.

Пользоваться таким диваном действительно удобно: достаточно потянуть за сидение до щелчка – спинка автоматически сместится вниз. Сам диван при этом двигать не нужно, равно как и применять какую-то силу, благодаря чему собрать или разложить диван-еврокнижку сможет даже ребёнок.

Достаточно часто такие диваны ставят в гостиных – смотрятся они вполне современно, не портят интерьер «кроватным» акцентом, но при этом легко заменяют её при необходимости.

Как выбирать раскладной диван

Правильнее всего покупать диван в мебельном магазине, где можно со всеми подробностями изучить механизм, самостоятельно разложить его сесть или лечь. Это поможет понять, всё ли устраивает и удобен ли он на все сто процентов. Вместе с тем покупка в мебельном интернет магазине – например, на сайте https://www.meblium.com.ua/myagkaya-mebel/divany , обойдётся намного дешевле, а выбор – больше.

Как бы там ни было, выбирать диван следует по таким принципам:

Первое: определите, где конкретно он будет размещаться – у стены, впритык к ней или в углу. Это напрямую влияет на конструкцию и внешний вид. Прямые диваны более компакты и хорошо подходят для небольших помещений. Угловые обеспечивают большее спальное место.

Второе: выберите подходящий наполнитель. Кому-то по душе мягкие диваны, кому-то более жёсткие. Лучше всего отдать предпочтение мягкой мебели с пружинным блоком в основе – такая же конструкция, что применяется и в ортопедических матрасах. Она благоприятно отражается на здоровье спины.

Третье: выбирайте обивку исходя из особенностей использования дивана, а не руководствуйтесь критерием «нравится / не нравится». Если вы собираетесь раскладывать его каждый день, закажите диван с прочной обивкой. Так он прослужит гораздо дольше.

"Еврокнижка" – это популярный и по-настоящему массовый механизм раскладывания дивана, а это говорит о многом. Выбирайте подходящий дизайн и отдыхайте с комфортом!