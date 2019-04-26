Люцифер 4 сезон: дата выхода и список серий
Люцифер 4 сезон: дата выхода серий и подробности сюжета
Телекомпания Netflix не стала терять зря времени, и начала съемки 4 сезона Люцифера едва выкупив права на сериал у Fox. Более того, уже заявлены графики съемок и выхода нового сезона сериала. Спойлер - 4 сезон выйдет совсем скоро.
Новый червертый сезон "Люцифера" Netflix начали снимать 13 августа 2018. Об этом свидетельствовало фото в официальном Twitter сериала. Съемки закончились в начале 2019 года, и уже есть дата выхода сериала.
Первая серия 4 сезона сериала "Люцифер" увидит свет божий 8 мая 2019.
Создатели не поскупились на информацию, и в коротком ролике рассказали, как долго планируют снимать сериал и назвали сроки выхода серий.
Люцифер в 4 сезоне вернется на Netflx
Шоуранеры уже опубликовали названия 10 серий сериала. Всего 4 сезон "Люцифера" будет состоять из десяти эпизодов, которые по продолжительности будут длиться примерно по 45 минут.
Люцифер 4 - смотрите трейлер нового сезона онлайн:
Название всех 10 эпизодов сериала "Люцифер"
Эпизод 1 – "Все в порядке": написал Джо Хендерсон, режиссер Шервин Шилати;
Эпизод 2 – "Тот, кто читал Инферно Данте": написал Илди Модрович, режиссер Сэм Хилл;
Эпизод 3 – "О, у тебя мало веры, отец": написал Джейсон Нин, режиссер Джессика Борсицки;
Эпизод 4 – "Все о Еве": написал Крис Рафферти, режиссер Шервин Шилати;
Эпизод 5 – "Истечение срока действия": написал Майк Коста, режиссер Вьет Нгуен;
Эпизод 6 – "Наряд для оргий в работе": написала Айяна Уайт, режиссер Луи Милито;
Эпизод 7 – "Дьявол – это дьявол": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 8 – "Король Ада": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 9 – "Спасите Люцифера": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 10 – "Супер плохой бойфренд": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 2 – "Тот, кто читал Инферно Данте": написал Илди Модрович, режиссер Сэм Хилл;
Эпизод 3 – "О, у тебя мало веры, отец": написал Джейсон Нин, режиссер Джессика Борсицки;
Эпизод 4 – "Все о Еве": написал Крис Рафферти, режиссер Шервин Шилати;
Эпизод 5 – "Истечение срока действия": написал Майк Коста, режиссер Вьет Нгуен;
Эпизод 6 – "Наряд для оргий в работе": написала Айяна Уайт, режиссер Луи Милито;
Эпизод 7 – "Дьявол – это дьявол": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 8 – "Король Ада": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 9 – "Спасите Люцифера": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Эпизод 10 – "Супер плохой бойфренд": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.
Одно из самых ожидемых шоу Netflix стартует 8 мая 2019. Ранее шоураннер сериала Илди Модрович рассказала о сюжетных поворотах 4 сезона "Люцифера".
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