Люцифер 4 сезон: дата выхода и список серий

19:15 26 апреля,

Люцифер 4 сезон: дата выхода серий и подробности сюжета

Телекомпания Netflix не стала терять зря времени, и начала съемки 4 сезона Люцифера едва выкупив права на сериал у Fox. Более того, уже заявлены графики съемок и выхода нового сезона сериала. Спойлер - 4 сезон выйдет совсем скоро.

Новый червертый сезон "Люцифера" Netflix начали снимать 13 августа 2018. Об этом свидетельствовало фото в официальном Twitter сериала. Съемки закончились в начале 2019 года, и уже есть дата выхода сериала.

Первая серия 4 сезона сериала "Люцифер" увидит свет божий 8 мая 2019.

Создатели не поскупились на информацию, и в коротком ролике рассказали, как долго планируют снимать сериал и назвали сроки выхода серий.

Люцифер в 4 сезоне вернется на Netflx

Шоуранеры уже опубликовали названия 10 серий сериала. Всего 4 сезон "Люцифера" будет состоять из десяти эпизодов, которые по продолжительности будут длиться примерно по 45 минут.

Люцифер 4 - смотрите трейлер нового сезона онлайн:

Название всех 10 эпизодов сериала "Люцифер"

Эпизод 1 – "Все в порядке": написал Джо Хендерсон, режиссер Шервин Шилати;

Эпизод 2 – "Тот, кто читал Инферно Данте": написал Илди Модрович, режиссер Сэм Хилл;

Эпизод 3 – "О, у тебя мало веры, отец": написал Джейсон Нин, режиссер Джессика Борсицки;

Эпизод 4 – "Все о Еве": написал Крис Рафферти, режиссер Шервин Шилати;

Эпизод 5 – "Истечение срока действия": написал Майк Коста, режиссер Вьет Нгуен;

Эпизод 6 – "Наряд для оргий в работе": написала Айяна Уайт, режиссер Луи Милито;

Эпизод 7 – "Дьявол – это дьявол": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.

Эпизод 8 – "Король Ада": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.

Эпизод 9 – "Спасите Люцифера": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.

Эпизод 10 – "Супер плохой бойфренд": написал Джен Грэм Имада, режиссер Ричард Спейт, младший.