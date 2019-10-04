Чи можна взимку робити ремонт у квартирі

Робити ремонт взимку можна, але треба дотримуватися потрібних умов

Традиційно українці роблять ремонт проводять, коли надворі тепло. На цей період, зазвичай, припадає сезон відпусток. У людей більше вільного часу, який можна присвятити покупці будівельних матеріалів та виконанню ремонтних робіт. Крім того, влітку легше знайти місце, де можна пожити на час робіт.

Однак не завжди є можливість і бажання витрачати відпустку на ремонт. Тому багато українців цікавляться, чи можна робити ремонт взимку? На це питання і спробуємо сьогодні відповісти.

Правила, яких слід дотримуватися під час ремонту взимку

Спочатку необхідно визначити, які саме роботи плануються провести, а також зважити всі "за" і "проти". Багато матеріалів, які використовуються під час ремонту, нестійкі до температури та вологи. Якщо ви збираєтеся пофарбувати стіни, залити стяжку, то на висихання матеріалів може піти багато часу. Особливо, коли приміщення не опалюється. У таких умовах також краще забути й про поклейку нових шпалер.

Зверніть увагу при купівлі матеріалів на умови їх зберігання. Сухі суміші можна наносити не нижче температури +5 градусів. Неправильні умови в холодний сезон (температура, вологість) можуть вплинути на якість робіт. Новий ремонт може виявитися короткотривалим. Не можна також замінювати взимку систему опалення та водостічну каналізацію. Такі роботи завжди краще завершити по настання холодів. Опалення у квартирі може завадити правильному висиханню шарів лаку та інших покриттів. При інтенсивному нагріванні цей процес проходить неправильно, і такі покриття не будуть довговічними. Через холодну температуру лакована поверхня може покритися тріщинами. Зверніть увагу на те, що різні матеріали залежно від температури змінюють свої властивості: збільшують або зменшують розміри, втрачають еластичність, форму. Тому рекомендується користуватися гарячою водою, морозостійкими матеріалами тощо.

Переваги ремонту квартири взимку

Однак головний плюс зимового ремонту — низькі ціни на матеріали та послуги. Люди в цей період рідко ходять у відпустки, та й витрачають їх, як правило, не на ремонт. У зв’язку з цим, вартість будматеріалів знижується. Торговельні точки та ремонтно-будівельні компанії в цей час роблять гарні знижки. Особливо ціни падають напередодні Новорічних свят. Найбільші розпродажі стосуються саме найменш затребуваних матеріалів — кондиціонерів та вікон. Якщо ви вже давно планували зробити ремонт, взимку є можливість чудово заощадити. У середньому економія може досягати 10–15 % від загального бюджету. Наразі виробники будматеріалів пропонують продукцію, стійку до перепадів температур. Саме тому забудовники й підрядники часто роблять ремонт взимку в новобудовах. Та і взагалі, коли за вікном стоїть мінусова температура, завжди краще довірити цю відповідальну справу фахівцям. Вони точно знають, які будматеріали краще придбати для якісного ремонту в цей час для кожного конкретного випадку.

Чи варто замовляти ремонт квартири у Львові взимку?

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