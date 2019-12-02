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Выдача Цемаха: Нидерланды обвинили РФ в саботаже

18:30
Выдача Цемаха: Нидерланды обвинили РФ в саботаже - фото 1
Выдача Цемаха: Нидерланды обвинили РФ в саботаже

Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать террориста ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого в гибели лайнера MH17 в июле 2014 г.

Цемаху "предлагали" гражданство Нидерландов – РосСМИ

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на NOS.

По данным СМИ, Россия подтвердила получение упомянутой просьбы, но "не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно запрашивалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым".

19 ноября следователи получили очередное сообщение российской стороны, где утверждалось, что РФ не может выдать террориста т.к. тот вернулся в свой родной город на востоке Украины. Следовательно, у России якобы отсутствует возможность для его экстрадиции.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября преступник был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".

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Владимир Цемах Нидерланды Россия ДНР Расследование MH17 Новости Украина
РБК Украина
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