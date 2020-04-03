Целовали в лоб сотни людей: в Херсонской области от коронавируса умерла медсестра

Умершая в Херсонской области могла заразить сотни людей

67-летняя жительница города Олешки Херсонской области умерла от осложнений, вызыванных китайским коронавирусом. При этом уже будучи больной женщина продолжала работу в больнице и могла заразить огромное количество человек.

В пятницу, 3 апреля, советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев рассказал о вопиющем случае безалаберности среди населения.

По его словам, ранее страдающая от онкологического заболевания женщина могла подцепить вирус от своей вернувшейся из Италии невестки. Недомогание она почувствовала прямо в больнице, где работала медсестрой. При этом сопоставлять все факты не стала, и продолжила трудиться. Контактировала с огромным количеством людей.

Госпитализировали заболевшую с пневмонией спустя несколько дней. И только после того, как женщина умерла и даже была похоронена, в больницу пришли ее положительные результаты на коронавирус.

- В последний путь свою коллегу провожали сотни людей. Умершую целовали в лоб. После похорон главный врач больницы, в которой это случилось, была на сессии райрады и вела тесные контакты с депутатами и чиновниками района, дружески обнималась. Позже у нее появились первые симптомы. Сейчас она находится на самоизоляции, - отметил чиновник.

В общем, эпичность безответственного поведения людей, которые могут являться разносчиками заболевания, просто поражает. Из-за этого, а также из-за дебильного отношения властей к проблеме, наша страна и может столкнуться с дикими последствиями пандемии.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 897 человек. 22 заболевших умерли, а 19 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.