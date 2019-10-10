Бывший замглавы минТОТ Грымчак не смог вырваться из СИЗО

"Решала" Грымчак не сумел вырваться на свободу

В четверг, 10 октября, печерский районный суд столицы оставил под стражей задержанного с поличным экс-заместителя министра по делам внутренне перемещенных лиц и оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Адвокат Татьяна Матяш заявила о решении служителей Фемиды, которые они приняли для фигурантов уголовного дела о мошенничестве Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко.

По словам правозащитницы, в ходе сегодняшнего заседания по рассмотрению меры пресечения судьи решили продлить пребывание подозреваемых в СИЗО, но при этом уменьшили суммы залогов на целых 700 гривен. Так что Грымчак может выйти на свободу за 5 миллионов, 999 тысяч 300 гривен.

Как известно, Грымчака схватили на Подоле 14 августа, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители пока не опубликовали.

В данный момент оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания.