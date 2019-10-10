Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

Бывший замглавы минТОТ Грымчак не смог вырваться из СИЗО

15:00
"Решала" Грымчак не сумел вырваться на свободу - фото 1
"Решала" Грымчак не сумел вырваться на свободу

В четверг, 10 октября, печерский районный суд столицы оставил под стражей задержанного с поличным экс-заместителя министра по делам внутренне перемещенных лиц и оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Адвокат Татьяна Матяш заявила о решении служителей Фемиды, которые они приняли для фигурантов уголовного дела о мошенничестве Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко.

ГПУ не будет требовать отстранения друга Луценко Грымчака

По словам правозащитницы, в ходе сегодняшнего заседания по рассмотрению меры пресечения судьи решили продлить пребывание подозреваемых в СИЗО, но при этом уменьшили суммы залогов на целых 700 гривен. Так что Грымчак может выйти на свободу за 5 миллионов, 999 тысяч 300 гривен.

Как известно, Грымчака схватили на Подоле 14 августа, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители пока не опубликовали.

В данный момент оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Грымчак суд адвокат уголовное дело Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назвал главную цель своего правления - фото 1
Зеленский назвал главную цель своего правления
17:40
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста" - фото 1
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста"
17:00
Зеленский стойко отвечает на вопросы журналистов - фото 1
Пресс-конференция Зеленского онлайн-трансляция ОНЛАЙН
15:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...