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ГПУ не будет требовать отстранения друга Луценко Грымчака

16:00
ГПУ топит за разрешение Грымчаку продолжать работу - фото 1
ГПУ топит за разрешение Грымчаку продолжать работу

Сотрудники Генеральной прокуратуры по неизвестным причинам отказались от рассмотрения варианта отстранения заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который попался на мошеннических действиях.

По данным источника издания "Українські новини", правоохранители просто не видят смысла в том, чтобы отстранять чиновника, который использовал свое высокопоставленное положение ради обогащения.

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Адвокат же Грымчака Татьяна Матяш и вовсе утверждает, что у следствия нет никаких оснований для отстранения обвиняемого, поскольку, де-юре, он не использовал служебные полномочия при нарушении закона.

Как известно, Грымчака схватили на Подоле 14 августа, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители пока не опубликовали. По даным следствия, он рассказывал людям о своей влиятельности и предлагал им помощь в решении не касающихся его работы вопросов. За это его обвинили в мошенничестве.

К слову, Юрий Грымчак, как утверждают журналисты, является другом и соратником главы ГПУ Юрия Луценко. Возможно, решение прокуроров связано и с этим фактом.

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Юрий Грымчак мошенник Новости
Українські новини
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