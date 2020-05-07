Бывший глава налоговой, у которого проходили обыски, заявил о "политическом преследовании"

Верланов жалуется на "политическое преследование"

Сергей Верланов, который согласился поиграть с Зе командой в управление страной и проиграл, стал фигурантом уголовных преследований со стороны СБУ.

Сегодня, уже после проведения следственно-оперативных действий в квартире, которую бывший налоговик арендует вместе с женой и дочкой, Верланов заявил о том, что его дело - политическое.

- Обыски проходили в рамках дела, которое является секретным, - отметил бывший глава ГНС. - Наша команда много сделала во время работы в налоговой. Это объединило коалицию против нас: уволили меня, Нефедова и других руководителей. Это можно расценивать как политическое давление и уход от реформ.

В то же время в СБУ утверждают, что уголовное дело, из-за которого к провалившему свою работу экс-чиновнику пришли их сотрудники, касается легализации средств, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Само собой, никаких доказательств вины бывшего налоговика или его причастности к подобным правонарушениям в спецслужбе не опубликовали.

Кроме того, лишенный должности налоговик объявил о том, что намерен вернуть себе кресло через суд.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины.

29 апреля правительство назначило нового главу ведомства, причем сделано это было весьма по-хитрому: конкурс, в котором победил бывший замглавы Алексей Любченко, объявили за день до конца приема кандидатур.

С новым руководителем ведомства далеко все не так гладко. По данным журналистов "Слідство. інфо" сын новогоназначенного главналоговика живет на широкую ногу и владеет имуществом, происхождение которого не может объяснить.