Бужанский вместе с регионалом подали законопроект о легализации русского языка в ВР

Бужанский снова показал свой пророссийский облик

На днях ватоголовый "слуга народа" Макс Бужанский отличился очередной антиукраинской выходкой. Совершил ее он в коллаборации с отпетым рыгом Олегом Волошиным.

Соплеменники по "русскому миру", которым нашлось место в украинском парламенте, подали в ВР законопроект о внесении изменений в регламент Рады.

Как утверждают антиукраинские деятели в пояснительной записке, внести правки в регламент их коллеги должны "для защиты русского языка".

Примечательно, что Бужанский не мог совместно трудиться над законопроектом с соратником Медведчука в рамках работы в одном комитете ВР, поскольку "слуга народа" занимает пост в комитете по вопросам правоохранительной деятельности, а Волошин - в комитете по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Тем не менее, риторика нардепов выглядит абсолюнто прокремлевской:

"В регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины, - сказано в документе. - Русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги".

Для того же, чтобы "устранить несправедливость", представители пятой колонны предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.

Отметим, что Макс Бужанский уже неоднократно попадал в скандалы. В частности, он оскорблял своих избирателей, дрался в Раде с другим "слугой народа" и предлагал приостановить украинизацию школ.