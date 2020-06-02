Бунты в США: Что общего у погромов с нападением России на Украину (ФОТО+ВИДЕО)

Бунты в США разрешить мирно вряд ли удастся

Вот уже неделю как в целом ряде штатов начались масштабные бунты и мародерства, связанные с протестами на фоне убийства копами темнокожего гражданина Джорджа Флойда. Акции, изначально направленные на борьбу с предвзятым отношением полиции к афроамериканцам, превратились в жесточайший триумф безумия.

Почему протесты в США стали совершенно не мирными?

Из-под контроля ситуация вышла весьма быстро. Дело в том, что проблемы расового неравенства в США существуют вопреки обратному расхожему мнению. Более того, любое обострение этого вопроса всегда используется и политиками, и активистами, и хайпожерами.

Некоторые вопрос расовой дискриминации в Штатах ошибочно сравнивают с "ущемлением прав русскоязычного населения" в Украине. Но подобные утверждения в корне неверны, поскольку американские копы на самом деле предвзято относятся к иностранцам и темнокожему населению. У нас же, будем честными, совершенно никаких проблем с неприятием нацменьшинств нет. По крайней мере, глобального. Напротив, зачастую те же мусора, нардепы и просто обезумевшие ватники возмущаются наличием государственного языка. Так что агрессия идет от "ущемленных".

Что же касается самого бунта в целом ряде крупных американских городов, то началось все с вполне адекватных протестов. Которые были мирными. После смерти Флойда и публикации видео его задержания в Миннеанаполисе собрались несколько сотен человек, скандирующих фразу-мольбу темнокожего "Я не могу дышать".

И поскольку власти проявили себя точно так же, как Аваков в любой зашкварной ситуации - слились и уволили убийц без выдвижения им обвинений, - народ собрался протестовать и на следующий день.

Только тогда протестующих собралось уже несколько тысяч, а среди них были и классические "леваки", которые выразили свое возмущение с помощью камней и баллончиков со слезоточивым газом. Поначалу люди выражали свою агрессию только по отношению к копам, но затем, после захвата и сожжения полицейского участка отдельные группы протестующих стали совсем неуправляемыми и начали настоящий бесмысленный и беспощадный бунт с беспорядками, грабежами и безудержным насилием по отношению ко всем. Очень весомый вклад в это вносят представители фактически управляемого русскими движа "Антифа", которые работают во всем мире и включаются в создание хаоса в нужный Кремлю момент. Под раздачу попадали и владельцы бизнеса, которые не хотели, чтобы их магазин обнесли, как "Метро" в Донецке, и кажущиеся растерянными полицейские, и журналисты.

Копы растеряны, а власти бессильны

Буквально за каких-то пару дней уличные беспорядки охватили Нью-Йорк, Денвер, Луисвилль, Коламбус и другие мегаполисы. В каждом из них поначалу мирная акция превратилась в тотальный хаос на улицах, разобраться с которым местные власти бескровно не могут. В Нью-Йорке даже ввели комендантский час, но бандам, как оказалось, на него совершенно наплевать. Уже несколько суток подряд кажущиеся уже организованными банды проводят так называемую "ночь большого грабежа", которая заключается в том, чтобы тупо выносить прилавки магазинов.

Nobody in this video is #BlackLivesMatter. So I’m not gon lose sleep when they get those felony casespic.twitter.com/qI8TjJCg7u — Drew Comments (@sjs856) May 31, 2020

Хоть сколько-нибудь защитить свое имущество оказались способны люди с оружием.

По крайней мере, при виде винтовки или пистолета во многих случаях мародеры-грабители ложатся на землю и молят о милости. По кажущемуся страным стечением обстоятельств, у большинства бунтовщиков нет оружия. И это в стране, где в большинстве штатов оно абсолютно законно. Дело, судя по всему, в том, что люмпены живут совсем иначе. Им не было дела до приобретении огнестрела в целях самообороны. Да и идти на протесты с оружием - совсем другое, нежели вместе с десятками безумцев разваливать витрину с помощью камней и подручных средств. Как минимум, в плане последствий: стрелять на поражение по невооруженной толпе американские копы боятся.

Как в Штатах решат проблему, которая за несколько дней стала глобальной, еще неизвестно. Трамп требует жестким образом расправиться с группировками силами нацгвардии и военных. Его оппоненты говорят о том, что с точки зрения Конституции большинство протестующих ничего не нарушают. Так или иначе, именно существование нерешенной проблемы с некоей вседозволенностью для копов стало фундаментов случившегося. Как и слабость местной власти, вкупе с политическими игрищами на высоком уровне.

Вполне может быть, что от того, как будет разрешена проблема, зависит исход предстоящих президентских выборов. И это, скорее всего, понимают и противники силового воздействия, и его сторонники. Но обуздать толпы обозленных людей, которые, по большому счету, не имеют никакой цели, кроме шатания заборов ради шатания заборов, мирным путем вряд ли получится. По крайней мере, масштабы у катастрофы уже слишком велики для того, чтобы она рассосалась сама собой.

В Украине будет так же и что общего у бунтов с захватом Донбасса?

Анализируя протестные движухи в США, многие эксперты почему-то говорят о том, что в случае массовых акций в Украине может быть даже хуже. И здесь сложно не согласиться, но лишь частично. Во-первых, прослеживается абсолютная схожесть причин случившегося в Штатах с тем, что назревает у нас: мусора убивают, насилуют, возглавляют бандитизм и остаются абсолютно безнаказанными при полном попустительстве министра Арсена Авакова. Во-вторых, в условиях надвигающегося экономического кризиса, вызванного коронавирусом и работой Зе команды в высших эшелонах власти, степень обозления народа на все, что связано с правительством только лишь растет. Только вот во времена Майдана никто витрины магазинов почему-то не крошил. Потому что изгонять Януковича вышли совсем не люмпены. А вот настоящие пассионарии проявили себя на Антимайдане и на Донбассе. Именно там происходили аналогичные американским бунтам события. С той лишь разницей, что сейчас многие полноправные граждане США все же испытывают хотя бы ложное ощущение безопасности из-за наличия в городах хоть как-то, но действующей полиции.

Жители Донецка, Луганска и других городов Востока от этого были избавлены. Кровожадные казаки, пьяные шахтеры, кадыровцы и прочее отребье, восставшее против всего украинского, и приехавшее из России для убийств и грабежей, не скатились в массовые сжигания зданий только из-за управления извне. Но при этом они пошли куда дальше - похищали, убивали, насиловали и пытали. И именно донесением этой мысли до американских политиков и простых людей, как кажется, должны сейчас заняться украинские дипломаты. Возможно, поняв, что чувствовали и продолжают ощущать наши граждане на Донбассе, и республиканцы, и демократы, и рядовые американцы осознают, что Украина нуждается в помощи. Ради очищения регионов от такой вот пророссийской быдломассы, собратья которой сейчас громят США. Только делают это с другими лозунгами.