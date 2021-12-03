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Брудна справа Ахметова: засекречена аварія на ТЕС олігарха - розслідування

15:45
Олігарх загрався - фото 1
Олігарх загрався / колаж "Схем"

Олігарх Рінат Ахметов продовжує мати великий вплив на українську політику. Безліч досліджень ілюструють, як доступ до влади служить йому інструментом захисту інтересів власної бізнес-імперії. Які, буває, суперечать інтересам українських громадян.

Телектростанції Ріната Ахметова, Їхня діяльність – об’єкт гострої критики з боку дослідників впливу на навколишнє середовище. Адже більшість ТЕС в Україні – це старі, зношені потужності, які забруднюють повітря шкідливими викидами.

Лідер у цьому антирейтингу – Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині. Нею, до слова, керував Денис Шмигаль, до того як стати прем’єром.

На початку листопада там була зафіксована масштабна аварія. У ДТЕК заявили, що прорвало звичайний колектор з водою і шкоди довкіллю немає, але не пустили із перевіркою Державну екологічну інспекцію.

Знімальна група «Схем» у партнерстві з ГО «Центр протидії корупції» (ЦПК) працювала на місці події.

Вдалось зняти місце аварії з дрону – на кадрах видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 гектарів. Фахівці, які переглянули це відео, кажуть, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами.

Інспекцію туди не пустили, але незалежна хімічна експертиза, замовлена ЦПК, виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. Журналісти зафіксували, що цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Які наслідки для здоров’я людей це може мати? І коли запрацює реальна система державного контролю та невідворотності покарання?

Засекречена аварія на ТЕС олігарха - дивіться відео розслідування:

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Радіо Свобода
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