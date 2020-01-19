В Украину доставили тела погибших при крушении "Боинга" (ФОТО + ВИДЕО)

В Украину привезли останки тел украинцев, погибших под Тегераном

Днем в воскресенье 19 января, в аэропорту "Борисполь" приземлился грузовой Ил-76 министерства обороны. В нем находились гробы с останками девяти членов экипажа "Боинга 737-800" Международных авиалиний Украины.

Встречать борт минобороны в "Борисполь" прибыли родственники погибших, а также первые лица государства.

С участием почетного караула тела членов экипажа и пассажиров PS 752 перегрузили в катафалки, после чего отвезли в терминал В Международного аэропорта.

Там с 13 до 19:00 пройдет церемония памяти жертв авиакатастрофы.

Смотрите видео прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ онлайн:

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.