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Боевики пленили 8 солдат ВСУ: что произошло

11:32
Боевики пленили 8 солдат ВСУ: что произошло - фото 1
Боевики пленили 8 солдат ВСУ: что произошло

В среду, 22 мая, боевики "ДНР" пленили 8 солдат ВСУ. Украинские воины по ошибке отклонились от курса.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По предварительной информации, 8 солдат ВСУ двигались на грузовике в районе Новотроицкого и по ошибке отклонились от курса. Последствия печальны: украинские воины заехали на вражескую территорию и попали в плен боевиков.

Боевики пленили 8 солдат ВСУ: что произошло - фото 181425

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, боевики "ДНР" подло нарушили Пасхальное перемирие и получили по щам. Количество погибших уточняется.

Инцидент произошел прямиком на Пасху, в воскресенье, 28 апреля.

Противник открыл огонь у поселков Пески, Широкино и Крымское. Наемники Путина били из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Но ВСУ дали мощный ответ. Потерь среди украинских солдат нет, количество 300-ых боевиков уточняется.

По предварительным данным, как минимум три оккупанта погибли в небоевых условиях.

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ВСУ ДНР Боевики АТО Донбасс плен Новости Украина
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