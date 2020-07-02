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Боевики "ДНР" заставляли украинцев голосовать за "поправки Путина"

02 июля, 13:30
Боевики "ДНР" заставляли украинцев голосовать за поправки Путина - фото 1
Боевики "ДНР" заставляли украинцев голосовать за поправки Путина

Боевики "ДНР" вывозили украинцев с российскими паспортами в РФ для голосования за поправки Путина.

Путин решил не разрешать пожизенно править Россией, но обнулить свои сроки

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"Начиная с 24 июня, оккупационная «власть» обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в Конституцию РФ. Сейчас движение на временно неподконтрольном участке российско-украинской границы является открытым, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии не употребляются", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства.

После принятия соответствующего закона, среди украинцев произошел резкий прирост получателей российских паспортов - в первом квартале 2020 года он достиг 67%( гражданство РФ получили 108,5 тыс. граждан Украины).

Зачем Путину "голоса Донбасса"?

Для создания картинки массовой поддержки поправок (чем больше народа, тем больше легитимности), российский Кремль не гнушался никакими методами, В конце-концов путем различных махинаций он достиг желаемой цели: официальная явка на голосовании составила 65%

"Обнуление" в общих чертах также прошло очень удачно: изменения в "главный закон" страны поддержали 77,92% избирателей, против выступили лишь - 21,27%

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