Боевики "ДНР" заставляли украинцев голосовать за "поправки Путина"
Боевики "ДНР" вывозили украинцев с российскими паспортами в РФ для голосования за поправки Путина.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
"Начиная с 24 июня, оккупационная «власть» обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в Конституцию РФ. Сейчас движение на временно неподконтрольном участке российско-украинской границы является открытым, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии не употребляются", - говорится в сообщении.
Напомним, что…
1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства.
После принятия соответствующего закона, среди украинцев произошел резкий прирост получателей российских паспортов - в первом квартале 2020 года он достиг 67%( гражданство РФ получили 108,5 тыс. граждан Украины).
Зачем Путину "голоса Донбасса"?
Для создания картинки массовой поддержки поправок (чем больше народа, тем больше легитимности), российский Кремль не гнушался никакими методами, В конце-концов путем различных махинаций он достиг желаемой цели: официальная явка на голосовании составила 65%
"Обнуление" в общих чертах также прошло очень удачно: изменения в "главный закон" страны поддержали 77,92% избирателей, против выступили лишь - 21,27%