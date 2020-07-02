В России обнулили Владимира Путина

11:05 02 июля,

В России обнулили Владимира Путина: Что известно?

В четверг, 2 июля, Центральная избирательная комиссия РФ завершила подсчет голосов за изменения в Конституцию России.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

По данным официальных источников, изменения в "главный закон" страны поддержали 77,92%, против выступили лишь - 21,27%

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Таким образом Кремль облегчил себе задачу по "правильному" подсчету бюллетеней. Впрочем, это не спасло российский режим от обвинений в фальсификациях: во многих регионах страны независимые наблюдатели зафиксировали грубейшие нарушения избирательного процесса.

Зачем Путину поправки в Конституцию?

После четвертой победы Владимира Путина на выборах президента России, перед местной элитой возник закономерный вопрос: Кто будет править в Кремле после него?

Долгое время многие аналитики называли несколько имен предполагаемых наследников: в их числе были как экс-премьер Дмитрий Медведев, так и нынешний глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Однако Путин не стал заморачиваться с выбором преемника и попросту решил отменить ограничение президентских сроков. Предположительно, это связано с двумя основными факторами:

Первый фактор: Желая избежать разброда среди российской верхушки, президент РФ решил показать ей, что народ все еще поддерживает его власть и нужно работать дальше, а "не рыскать в поисках преемника" (цитата В.В. Путина – прим. ред).

Второй фактор: Осознавая стагнацию российской экономики и политическое банкротство правящего режима, хозяин Кремля посредством голосования решил взять российский народ в соучастники своего обнуления. Таким образом в будущем при обострении ситуации в стране Владимир Путин всегда сможет апеллировать к голосованию за поправки, словно говоря: "Вы сами меня избрали. Это и ваша ответственность тоже".

Выводы

Отныне Россия с Путиным до смерти. Вопрос лишь один: чьей?