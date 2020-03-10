Путин решил не разрешать пожизенно править Россией, но обнулить свои сроки

Путин будет править русскими пока не отправится к Кобзону

Во вторник, 10 марта, террористическое законодательное собрание России провело заседание по фейковому обсуждению новых правок в Конституцию страны-агрессора. Представленное зрителям шоу было неплохо срежиссировано и в итоге приведет к фактическому правлению Путина до самой смерти.

Так, сегодня "депутаты" нелегитимной Госдумы рассказывали о "своем видении" изменений в Свод законов, распевая хвалебные оды солнцеликому кровавому диктатору.

Среди предложений, которые политики якобы "решили инициировать" - отмена ограничений на количество президентских сроков для одного человека, что дало бы возможность ВВХ беспрепятственно избираться раз за разом. Впрочем, разыграли спектакль более искуссно, хотя и никаких особых сюжетных ходов для российских homo sapiens предусмотрено не было.

Так, выступая в ответном слове, российский лидер заявил о том, что снятия органичений на число президентских сроков он не хочет, но вот обнулить свои - вполне себе не против:

- Были предложения продлить полномочия действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать. У граждан России всегда должна быть альтернатива на любых выборах.

Как и водится в странах с тоталитарным режимом, абсолютно подконтрольные "депутаты" тут же изъявили свой абсолютный одобрямс и, де-факто, разрешили Путину править русскими Иванами вечно.