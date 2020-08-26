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Кравчук договорился: В Раде создадут группу для "достижения мира" в Украине

14:02
Кравчук договорился: В Раде создадут группу для "достижения мира" в Украине - фото 1
Кравчук договорился: В Раде создадут группу для "достижения мира" в Украине

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти создадут группу для разработки законов по достижению мира в Украине.

Об этом заявил замглавы комитета Александр Качура.

"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (учитывая – ИФ-У) письмо Леонида Макаровича. Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине", - рассказал политик.

Как уточнил Качура, законы, разрабатываемые группой, будут касаться "непосредственно мирного процесса и Минского процесса, то, что предусмотрено Минскими договоренностями".

Что было ранее?

30 июля Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. За месяц работы на своем посту первые президент сумел похвастать лишь незначительными "успехами", а именно: отводом войск и продлением водопоставок на территорию российским боевикам.

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Интерфакс Украина
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