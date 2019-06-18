Боевики "ЛДНР" недовольны Зеленским - марионетки разочаровались

Боевики "ДНР" недовольны Зеленским – СМИ

Назначенные русскими оккупантами лидеры боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник решили, что их мнение может быть кому-то важно, а потому заявили, что очень недовольны отказом Украины от прямых переговоров с «ЛДНР».

Об этом сообщают РосСМИ.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - заявил Пушилин.

Примерно то же самое сказал и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко. Его отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании", - заявил боевик.

Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что Украине не готова к переговорам с "ЛДНР". Таким образом президент Зеленский продолжил внешполитический курс своего предшественника на отказ от контактов с террористами. Также в ходе встреч с Макроном и Меркель Зеленский заявил, что намерен добиваться возрождения "Нормандского фомата" и более тесного привлечения "к ответу" России, как истинного инициатора военной агрессии против Украины, которая повлекла оккупации Крыма и части Донбасса.

Потому вполне логично, что слова Зеленского взбесили донбасских марионеток и их кураторов в Кремле - они явно рассчитывали на уступки со стороны Киева, однако сели впросак.