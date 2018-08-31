Бобот та енергія всесвіту: Больше рекламы - меньше смысла

16:45 , Сегодня , Сегодня

Бобот - на экранах с 30 августа

Фильм «Бобот» ждали и называли одной из главных премьер года. На выходе же получилось – разочарование. Никакие отсылки по типу «Да пребудет с нами сила», «Смерть врагам» или графоний в рекордном размере не спасут картину, если в ней нет самого главного – адекватного, хорошо реализованного сценария.

Посещая каждый раз премьеру очередного украинского фильма, формируется определенная вера. Ведь украинский кинематограф рождается и развивается уже не первый год, а как минимум третий (у автора проблемы с цифрами). Особенно формируется эта вера в начале осени, когда Госкино, продакшны и т.д. заявляют о начале нового киношного сезона в Украине. В прошлом году его открыл фильм «Червоный» Зазы Буадзе. А в этом году громко заявили начало сезона чуть ли не трехжанровым кино – «Бобот та енергія всесвіту». Почему - разберем по порядку в гиперзанудной истории создания фильма и его рекламы. А перед этим – ловите синопсис.

Есть некий пластун Вадик. Он тот еще фантазер и врун. Мальчик хоть и любит это дело, но сам влезать в какие-либо передряги не торопится. Но судьба делает кульбит на 180 градусов. Ведь на нашем Солнце происходит мощный взрыв. И совсем скоро волна доберется до голубого шара. Спасти нас может только электромагнитное поле, которое отключили некие мусорщики. Они убеждены, что электроэнергия вредна для Земли и рано или поздно наше человечество она поглотит. Так что, Вадику приходится вступить на тропу довольно странного пространственного путешествия, чтобы спасти родную планету. А делать он это будет в компании трансформаторной будки Бобота, странного профессора ака местного дока Эммета Брауна и девочки как-там-ее-зовут.

Бобот - трейдлер фиьма смотрите онлайн:

Идея фильма – целиком и полностью оригинальная, утверждает режиссер картины Максим Ксьонда. Он один из тех, кто искал локации для сьемок клипа группы ТНМК «Новина» в далеком 2010 году. Тогда то и набрел на сельское поле, где стоят молчаливо трансформаторы. Отфоткал их так, будто они куда-то шагают, дальше из этого сообразили знаменитый клип, а потом началась активная работа над продолжением. Но не клипа, а полноценного кино с оригинальным героем. За оригинальность идеи первый «плюсик», она же выступила и причиной верить в лучшее.

Бобот. Начало – клип ТНМК «Новина» как источник вдохновения для нового украинского кино:

«Бобот» открывает еще один насыщенный кинематографический сезон Украины. Всего ожидается выход 18 полнометражных фильмов, 15 из них проспонсировало государство. «Бобот» будут показывать как минимум в 166 кинотеатрах Украины. И показывать его будут с заявочкой на «голливудский уровень». Семейное кино голливудского уровня, которое приписывают отдельные люди к трем жанрам – научная фантастика, фэнтези и приключенческий фильм. И обязательно еще одна ремарочка – 50% происходящего на экране это компьютерная графика, созданная командой размером в 100 человек (плюс минус) со всей Украины.

ВНИМАНИЕ! ТРИГГЕР!

Мы предупредили, что этот абзац будет посвящен еще одной особенности «Бобота» - участие частного сектора в создании фильма. Всего бюджет картины планировался в 20 лимонов гривен. 10 из них выдало государство. Но кризис и отсутствие доллара по 8 отыграли с проектом злую шутку. Ранее спланированная сумма вышла за свои рамки. Потому к созданию фильма подключились спонсоры госпредприятие «УкрЭнерго» (впервые!) и мобильный оператор Lifecell. А помимо них в кадре мелькает еще марочка батареек, одно радио, и та самая структура, что в долгах сидит, но коробочки с обедом в поездах продавать хочет.

Сценарная группа блокбастера

Со Спилбергом мы играли в игру «найди пасхалку», а с «Боботом» - «найди и прокляни спонсора». Ладно, может это и хорошо. Ведь за «Боботом» благодаря «УкрЭнерго» закрепилась жизненно важная и, если хотите, социально значимая цель – рассказать, как работает электричество и что это вообще такое. Попутно природу сохрани и полюби. Цель, может, и благородная, но за таким количеством ни разу не прикрытой рекламы остальных спонсоров она забывается. Особенно, когда этот чертов мячик с эмблемой мобильного оператора Рината Ахметова тыкают тебе в фейс крупным планом да почаще. Но цель же благородная, корпоративный сектор поддерживает семейное кино, говорят. Хотя тут, конечно, каждый сам решает для себя: любит он рекламу в кино (шутку про джойказино придумайте сами) или нет.

Вся эта нудятина написана не с целью показать уровень крутости автора. Задача – показать, чем же украинского зрителя помимо эпических трейлеров и постеров завлекают в кино. Первые там, первые сям. А на деле есть куча поводов докопаться, поругаться.

Давайте перейдем к самому фильму. Оригинальная идея у «Бобота» была нещадно куда-то слита. Намерения у довольно хорошего клипмейкера и создателя короткого метра Максима Ксьонды были благородными. Да и после дебюта - трейлера к фильму «Танк» (так и не снят) - на него можно было возложить надежды. Но получился «Бобот» в плане сюжета – одним скомканным листочком А4, на котором, похоже, и был написан весь сценарий. Если сравнение не понятно, объясним простым языком – связного сценария у этого фильма будто не существует. Сюжет вроде есть, вот он – бери его. Но он же с такими дырами, что можно вызывать трактор, чтобы хотя бы их прикопать.

Максим Ксьонда исполнил давнюю мечту, но многое удержал в себе

Странные перемещения в пространстве главных героев - как будто это седьмой сезон «Игры престолов». Минуту он был в степи, в другую – в подземном мире «мусорщиков». Причем как таковой связки между локациями особо не было. А если и была, то, похоже скоростная, как Флэш. Кто не успел понять – тот опоздал, лузер! Подобных перемещений много. Дальше – где зло и где добро. Черт, да в синопсисе написано, что «мусорщики» отключают щит, значит, они зло. Но только когда маленькая инопланетянка-мусорщица рассказывает, что энергия сожрет весь мир один присест и они делают благое дело, то ей веришь больше. Гораздо больше, чем метеозависимому шизанутому профессору.

Кстати, о персонажах. Наличие некоторых ставится под огромное сомнение. Да и, собственно, их участие в фильме вообще никак не объясняется. Например, некий Степаныч. К нему бравая команда из профессора и Вадика приходит за тем, чтобы узнать что-то. Кажется, речь идет об украденном пластуном Кубке, который ВНЕЗАПНО играет жизненно важную роль. Но наличие Степаныча это вообще не оправдывает, у персонажа нет ни мотивации, ни финального аккорда. Как и еще у нескольких героев. Из этого начинается другая фиговая белиберда – диалоги тут просто апофеоз. О чем иногда говорят персонажи абсолютно не ясно. Куда идут и зачем – тоже порой загадка Сфинкса.

Дебютант Виктор Григорьев с задачей справился

Ладно, давайте на секунду представим, что фильм пришлось резать. Так обычно и бывает с нашим кино. Где-то что-то выкинуть ради хранометража. Где-то что-то не получилось. Но, похоже, что тут выкинули важные моменты. Мол, зритель попкорновым кино набит – сам придумает, что там да как. Все же понятно! К черту всю эту «ненужную» мишуру, тут есть графен. О-о-о-о, графен. Ему отдали добротную часть времени в «Боботе». Затянули по времени капитально, чтобы зрители смогли все рассмотреть и заценить. Самостоятельно живущие линии электропередач, экшончик с мусоровозами в стиле «Безумного Макса», битва трансформаторной будки и того же мусоровоза. Надо признать, что подобная графика для украинского кино – круто. Однозначно хорошо, вот от души. Почти все отработали на славу. Но если сравнивать с Голливудом – есть к чему стремиться, не задираем носы.

Кстати, о зеленке. Не каждый взрослый может играть на фоне этого полотнища. А тут к стенке приставили маленьких детей, исполнителей главных ролей – Виктора Григорьева и Иванку Бородай. Они - молодцы. Да, это не вершина актерской карьеры. И местами действует принцип «ну, какой графен – такая и игра». Но мы искренне желаем молодым дарованиям побольше хороших фильмов и ролей. Как и эпизодичной Дашеньке Астафьевой почаще одеваться в спортивную форму.

Даша Астафьева в образе "физрука"

Необходимо срочно подводить итоги. «Бобот» - уже не первый блин комом, но однозначно один из самых громких. Якобы поучительный, с социальным посылом фильм оказался недо-киберпанком, недо-научной фантастикой, недо-историей дружбы трансформаторной будки и человека. То, что призвано было стать голливудским уровнем, стало украинской бедой. Ведь никакая компьютерная графика не спасет то, что умерло еще на стадии написания сценария. Хотя надо признать, что у фильма есть и достоинства. Оригинальная идея, попытка донести социальный посыл о сохранении родной Земли, 50% графония (удачного процентов на 30, но неважно), забавные, но неуместные отсылочки. Конечно, судить зрителям в первую очередь. Но выбирая даже между «Боботом» и «Сторожевой заставой» лично я склоняюсь ко второму.

P.S. А ведь теперь мы можем сравнивать наше с нашим, а не наше с иностранным. Что-ж, это уже маленькая, но победа.

Настя Белова, Без Табу