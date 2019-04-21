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Беринчик уверенно победил Аракаву и начал угрожать Ломаченко (ФОТО+ВИДЕО)

21 апреля, 10:00
Беринчик провел первую успешную защиту пояса - фото 1
Беринчик провел первую успешную защиту пояса

Украинский легковес Денис Беринчик с легкостью расправился над своим японским оппонентом Нихито Аракавой, который хотел отобрать титул WBO International. Не смотря на тотальное превосходство над соперником, бой продлился все 12 раундов.

Украинец с самых первых минут показывал свою скорость и выбрасывал колоссальное количество ударов, работая по голове японца.

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Попадая раз за разом, Беринчик так и не смог нокаутировать соперника - сказалось отсутствие у него жесткого вырубающего удара.

Беринчик уверенно победил Аракаву и начал угрожать Ломаченко (ФОТО+ВИДЕО) - фото 179865

Даже с учетом того, что в девятом раунде Беринчик сумел рассечь бровь сопернику, Аракава стойко продержался всю дистанцию, а в последние минуты боя и вовсе постарался переломить ход поединка.

В общем, никаких сомнений в победителе у судей и быть не могло.

Беринчик уверенно победил Аракаву и начал угрожать Ломаченко (ФОТО+ВИДЕО) - фото 179866

Единогласным решением с подавляющим превосходством в очках: 118:109, 120:107, 120:107 Денис Беринчик провел успешную первую защиту чемпионского пояса.

А сразу после победы Беринчик то ли всерьез, то ли в шутку обратился к Василию Ломаченко:

"Мы потихоньку подкрадываемся к официальному претенденту. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой. В любом случае Украина получит чемпиона".

Возможен ли бой между двумя украинцами? Теоретически, да. Если промоутеры сумеют договориться, а Ломаченко не отговорит друга от фатальной попытки забрать у него пояс. Но абсолютно никакого смысла в этой встрече нет, ведь победитель поединка известен еще до его начала.

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Василий Ломаченко бокс Спорт Новости Украина
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