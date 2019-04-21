Беринчик уверенно победил Аракаву и начал угрожать Ломаченко (ФОТО+ВИДЕО)
Украинский легковес Денис Беринчик с легкостью расправился над своим японским оппонентом Нихито Аракавой, который хотел отобрать титул WBO International. Не смотря на тотальное превосходство над соперником, бой продлился все 12 раундов.
Украинец с самых первых минут показывал свою скорость и выбрасывал колоссальное количество ударов, работая по голове японца.
Попадая раз за разом, Беринчик так и не смог нокаутировать соперника - сказалось отсутствие у него жесткого вырубающего удара.
Даже с учетом того, что в девятом раунде Беринчик сумел рассечь бровь сопернику, Аракава стойко продержался всю дистанцию, а в последние минуты боя и вовсе постарался переломить ход поединка.
В общем, никаких сомнений в победителе у судей и быть не могло.
Единогласным решением с подавляющим превосходством в очках: 118:109, 120:107, 120:107 Денис Беринчик провел успешную первую защиту чемпионского пояса.
А сразу после победы Беринчик то ли всерьез, то ли в шутку обратился к Василию Ломаченко:
"Мы потихоньку подкрадываемся к официальному претенденту. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой. В любом случае Украина получит чемпиона".
Возможен ли бой между двумя украинцами? Теоретически, да. Если промоутеры сумеют договориться, а Ломаченко не отговорит друга от фатальной попытки забрать у него пояс. Но абсолютно никакого смысла в этой встрече нет, ведь победитель поединка известен еще до его начала.