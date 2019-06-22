Беглому подельнику Порошенко разрешили стать депутатом

Онищенко скачет в Украину / DW

Шестой апелляционный административный суд Киева вынес весьма странное решение, которое снова подтверждает, что представители власти в Украине живут в своем мирке, где можно вертеть законом на свое усмотрение.

Как информирует Апостроф, подтверждая свою информацию скриншотами, 21 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты Александра Онищенко.

Это, напомним, народный депутат Рады восьмого созыва, ныне находящийся в бегах от украинского правосудия. Оное вменяет Онищенко коррупционные схемы вокруг компании "Укргазвидобування", а сам Онищенко признается, что это лишь малая часть его заслуг, он сам себя называет "решалой", который от имени Порошенко подкупал народных депутатов, обеспечивая нужные голосования. также Александр Онищенко признавался, что доставлял в Администрацию президента сумки с деньгами, часть из которых шла на подкуп депутатов и чиновников, а часть - на нужны Петра Порошенко.

Теперь этот человек восстановлен в правах и будет иметь все шансы попасть в Верховну Раду 9 созыва, ведь суд постановил, что Александр Онищенко вовсе не скрывался, начиная с 2016 года, а был не неких конных соревнованиях, где представлял честь Украины. На самом деле - нет, в Минспорта ужасно испугались и оперативно сообщили, что никуда за последние три года Онищенко не делегировали, а потому суд взял эту информацию тупо с потолка.

Дело в том, что Онищенко в свое время купил себе пост глава Федерации конного спорта и даже участвовал от имени Украины (с плачевными результатами, но довольным видом). Именно этот факт использовали судьи, чтобы отмазать коррупционера. Его нахождение заграницей был истолковано как участие в соревнованиях. Ну-ну.

Онищенко разрешили бороться за мандат в 93 округе от имени одной из социалистических партий.

Напомним, ранее в пятницу еще один суд фактически разрешил Михеилу Саакашвили баллотироваться в Раду, признав, что не живший последний год в Украине политик все-таки жил последние пять лет в стране. Причем, из них он только три года имел украинское гражданство. Однако все этим факты учтены судом не были.

Таким образом, за один день нереформированная судебная система передала сразу два привета главному бенефициару всех этих безобразий - пятому президенту Украины Петру Порошенко. Ну, а на округе, где будет избираться Онищенко, стоит в скором времени Жана-Клода Ван Дамма, Пэрис Хилтон, Софи Эллис Бекстер и других вип-агитаторов.