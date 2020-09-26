BBC извинилась за скандал с Украиной без Крыма

BBC извинилась за скандал с Украиной без Крыма

Британская телерадиокомпания BBC извинилась за оформление новости о крушении Ан-26 картой Украины без Крыма и обозначение столицы нашей страны Kiev, а не Kyiv.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

На ошибку в материале обратило внимание посольство Украины в Великобритании.

"Сложно поверить нашим глазам. Мы надеемся, это была обычная грубая ошибка, которая будет немедленно исправлена #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", - сообщает ведомство в Twitter.

После поднявшегося резонанса и критики в соцсетях британская компания поспешила принести свои извинения за инцидент.

"Предыдущая версия этого события включала карту, которая была неправильной. Мы извиняемся за эту ошибку", - заявили в BBC.

Напомним, что….

BBC далеко не первая компания, оскандалившаяся с крымской тематикой. Так, в апреле 2020 г. телеканал "1+1" показал сюжет новостей, где аннексированный полуостров и вовсе отсутствовал на карте. В связи с нарушением законов Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил СМИ внеплановую проверку.