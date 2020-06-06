Банда полиции из Павлограда: Преступники загремели за решетку

Банда полиции из Павлограда: Суд арестовал преступников

В субботу, 6 июня, суд избрал меру пресечения для банды полицейских из Павлограда.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Что было ранее?

4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, СБУ и ГБР заявили о раскрытии преступной группировки, организованной в Днепропетровской области главой Павлоградского отдела НПУ.

По данным следствия, местное руководство полиции искусственным образом нарастило показатели оперативно-розыскной работы. Для этих целей преступники применяли пытки и методы запугивания к подозреваемым, фабриковали ложные доказательства и совершали прочие действия противозаконного характера.

После поднявшего резонанса, глава НПУ Игорь Клименко принял решение о расформировании Павлоградского отдела полиции.