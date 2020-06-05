ГБР задержала целую банду из копов, которую возглавляли два начальника (ФОТО)

С каждым днем о бесчинствах ментов становится известно все больше

В пятницу, 5 июня, когда Аваков готовился к выступлению перед народными депутатами, в Павлограде детективы Госбюро расследований вместе с сотрудниками СБУ проводили масштабную операцию по задержанию бандформирования из семи мусоров.

Как заявили сегодня в ГБР, следователи установили причастность семерых подчиненных Авакова к деятельности организованной бандитской группировки.

Возглавляли преступников начальник Павлоградского отдела полиции, а также его заместитель. Также в банду входили начальник сектора этого же отдела и четверо оперативников.

- В течение 2019-2020 годов полицейские заставляли граждан совершать преступления - кражи, распространение наркотиков, оружия и другие правонарушения - для повышения своих рабочих показателей, - отметили в ГБР. - За совершение требуемых преступлений жертвам давали деньги и наркотики, после чего привлекали их к уголовной ответственности. В данный момент злоумышленники задержаны.

Чтобы ни в чем не повинные люди под заказ мусоров совершили реальное преступление и затем отсидели за него, нелюди их пытали.

Против оборотней в погонах, которыми полна полиция, открыто целый ряд уголовных дел. Избирать меру пресечения для них будут в Голосеевсской районном суде Киева.

Напомним, сегодня в ходе выступления перед Верховной Радой министр Аваков пояснил количество преступников в рядах МВД тем, что органы "являются срезом общества".