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ГБР задержала целую банду из копов, которую возглавляли два начальника (ФОТО)

13:00
С каждым днем о бесчинствах ментов становится известно все больше - фото 1
С каждым днем о бесчинствах ментов становится известно все больше

В пятницу, 5 июня, когда Аваков готовился к выступлению перед народными депутатами, в Павлограде детективы Госбюро расследований вместе с сотрудниками СБУ проводили масштабную операцию по задержанию бандформирования из семи мусоров.

Как заявили сегодня в ГБР, следователи установили причастность семерых подчиненных Авакова к деятельности организованной бандитской группировки.

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Возглавляли преступников начальник Павлоградского отдела полиции, а также его заместитель. Также в банду входили начальник сектора этого же отдела и четверо оперативников.

ГБР задержала целую банду из копов, которую возглавляли два начальника (ФОТО) - фото 201074

- В течение 2019-2020 годов полицейские заставляли граждан совершать преступления - кражи, распространение наркотиков, оружия и другие правонарушения - для повышения своих рабочих показателей, - отметили в ГБР. - За совершение требуемых преступлений жертвам давали деньги и наркотики, после чего привлекали их к уголовной ответственности. В данный момент злоумышленники задержаны.

ГБР задержала целую банду из копов, которую возглавляли два начальника (ФОТО) - фото 201073

Чтобы ни в чем не повинные люди под заказ мусоров совершили реальное преступление и затем отсидели за него, нелюди их пытали.

Против оборотней в погонах, которыми полна полиция, открыто целый ряд уголовных дел. Избирать меру пресечения для них будут в Голосеевсской районном суде Киева.

Напомним, сегодня в ходе выступления перед Верховной Радой министр Аваков пояснил количество преступников в рядах МВД тем, что органы "являются срезом общества".

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