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Банда полицейских из Павлограда: Глава НПУ расформировал местный отдел полиции

15:40
Банда полицейских из Павлограда: Глава НПУ расформировал местный отдел полиции - фото 1
Банда полицейских из Павлограда: Глава НПУ расформировал местный отдел полиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко принял решение о расформировании Павлоградского отдела НПУ в Днепропетровской области.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящих должностей", - прокомментировал ситуацию Игорь Клименко.

Временным руководителем местного отдела полиции назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игоря Мартищука. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию.

Что было ранее?

4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, СБУ и ГБР заявили о раскрытии преступной группировки, организованной в Днепропетровской области главой Павлоградского отдела НПУ.

По данным следствия, местное руководство полиции искусственным образом нарастило показатели оперативно-розыскной работы. Для этих целей преступники применяли пытки и методы запугивания к подозреваемым, фабриковали ложные доказательства и совершали прочие действия противозаконного характера.

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Новости Украина Национальная полиция Игорь Клименко МВД Днепропетровская область
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