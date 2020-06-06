Банда полицейских из Павлограда: Глава НПУ расформировал местный отдел полиции

Банда полицейских из Павлограда: Глава НПУ расформировал местный отдел полиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко принял решение о расформировании Павлоградского отдела НПУ в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящих должностей", - прокомментировал ситуацию Игорь Клименко.

Временным руководителем местного отдела полиции назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игоря Мартищука. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию.

Что было ранее?

4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, СБУ и ГБР заявили о раскрытии преступной группировки, организованной в Днепропетровской области главой Павлоградского отдела НПУ.

По данным следствия, местное руководство полиции искусственным образом нарастило показатели оперативно-розыскной работы. Для этих целей преступники применяли пытки и методы запугивания к подозреваемым, фабриковали ложные доказательства и совершали прочие действия противозаконного характера.