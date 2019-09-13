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Баканов на дне рождения Суркиса получил дорогой подарок в нарушение закона (ФОТО)

14:00
Иван Баканов не отказался от дорогого подарка от регионала - фото 1
Иван Баканов не отказался от дорогого подарка от регионала

Соратник Виктора Медведчука Григорий Суркис раздавал всем гостям на своем празднике элитные фоторамки итальянского бренда Fendi, которые стоят больше 15 тысяч гривен. Присутствовашие на его днюхе чиновники такие подарки принимали, но в НАПК не обращались.

70-летие регионала и пособника российских оккупантов Григория Суркиса праздновали очень помпезно, в компании трех экс-президентов - Кравчука, Кучмы и Ющенко, помощников Зеленского и руководства силовых ведомств.

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Среди гостей журналисты проекта "Схемы" обнаружили Арсена Авакова и главу СБУ Ивана Баканова. Последний, к слову, заявил, что "изучал оперативную обстановку", хотя на самом деле наверняка был просто одним из почетных гостей мероприятия.

Помимо всех прочих радостей, бывшего топ-менеджера "95 квартала" заподозрили еще и в нарушении закона. Дело в том, что из отеля "Интерконтиненталь", где гудели днюху рыга, Баканов вышел с желтым пакетом бренда Fendi.

Баканов на дне рождения Суркиса получил дорогой подарок в нарушение закона (ФОТО) - фото 187670

В нем, как утверждают другие гости праздника, лежала книга под названием "Эпоха Суркиса" и фоторамка итальянской компании из натуральной кожи. Этот аксессуар стоит без малого 540 евро - сущая безделушка для олигарха, но по закону все чиновники после получения такого подарка обязаны обратиться в НАПК.

Как утверждают журналисты, комментариев из СБУ на вопрос, будет ли проводиться внутренняя проверка получения подарка Иваном Бакановым, пока не поступило.

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Иван Баканов СБУ закон Григорий Суркис Оппозиционная платформа - За життя Новости Украина
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