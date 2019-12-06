Байден в обмен на Порошенко: адвокат Трампа встретился с Дубинским

Руди Джулиани пообщался с Дубинским

Ставший токсичным после начала процедуры импичмента президента США и "Украинагейта" личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани побывал в Киеве, где встретился с фактически представляющим Игоря Коломойского в Зе команде Александром Дубинским.

Кроме Дубинского экс-мэр Нью-Йорка и приближенный к лидеру США юрист перетер с рядом бывших и действующих чиновников.

В своем Telegram-канале скандальный представитель Зе команды заявил, что обсуждал с Джулиани создание в Верховной Раде следственной комиссии для "расследования хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета при президентах Порошенко и Януковиче". Мол, сейчас работу в этом направлении "тормозят чиновники МВФ". По словам нардепа, комиссия также должна расследовать "участие экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в инвестировании похищенных средств в государственные облигации Украины". В общем, заниматься делами против людей, которые являются врагами олигарха Игоря Коломойского.

При этом сам Джулиани главную тему встречи обозначил совсем в ином свете. По его словам, свой полет в Киев он посвятил тому, чтобы украинские чиновники занялись "исключительно расследованием коррупционной деятельности главного конкурента Трампа на предстоящих выборах президента Джозефа Байдена в Украине".

"Разговор о коррупции в Украине был основан на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена, которые в 2016 году не были разрешены и до тех пор будут являться серьезным препятствием. Американский народ узнает, что Байден и другие чиновники администрации Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 год", - написал адвокат Трапма на своей странице в Twitter.

...to the US assisting Ukraine with its anti-corruption reforms.



The American people will learn that Biden & other Obama administration officials, contributed to the increased level of corruption in Ukraine between 2014 to 2016.



This evidence will all be released very soon. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2019

Примечательно, что встреча приближенных к Трампу и Коломойскому людей может свидетельствовать о попытке договорняка о взаимопомощи власть имущих США и Украины против политических оппонентов.

Как известно, в официальном заявлении Нацбанка о давлении со стороны Коломойского чиновники назвали депутата от "Слуги народа" Дубинского "рупором олигарха". Якобы через парламентария вернувшийся в Украину после победы Зеленского предприниматель приступил к информатакам на руководство финансового регулятора.

Американский же президент, как утверждают разведчики и конгрессмены из "Демократической партии", осенью этого года давил на Владимира Зеленского, угрожая остановить материальную помощь Украине, если наши правоохранители не приступят к разбирательству о "коррупционных деяниях сына Байдена". Из-за этого скандала, именуемого "Украинагейтом", к президенту США применили процедуру импичмента. Впрочем, довести ее до конца могут банально не успеть до следующих выборов.