BAFTA: Триумф Сэма Мендеса и 1917

Команда 1917 купается в лучах славы / BAFTA

За неделю до Оскара - в воскресенье, 2 февраля - свое мнение относительно того, кто был лучшим в киноиндустрии за год, поделились британские академики кино и телевидения. Все лауреаты премии BAFTA 2020 - на Без Табу.

BAFTA традиционно проводится накануне Оскара и, как и Золотой Глобус, является своеобразной подсказкой для любителей прогнозов относительно выбора американских киноакадемиков.

Триумфатором 2020 ожидаемо стала военная драма Сэма Мендеса "1917", которая забрала 7 статуэток (мы сами ее хвалили и всецело этот выбор одобряем).

Главным конкурентом "1917" был "Джокер". Фильм выдвинули в 9 номинациях, однако американский фильм свой потенциал реализовать не смог. Зато исполнитель главной роли - Хоакин Феникс - без награды не остался.

BAFTA - все победители 2020

Лучший фильм — «1917»;

Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»);

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»);

Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»);

Лучшая актриса второго плана —Лора Дерн («Брачная история»);

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити;

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» Пона Чжуна Хо и Хана Джина Вона;

Самый выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Наживка» Марка Дженкина, Кейт Байерс и Линн Уайтт;

Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»);

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»);

Лучшая восходящая звезда — Майкл Уорд;

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»;

Лучший документальный фильм — «Для Самы»;

Лучший анимационный фильм — «Клаус»;

Лучший актерский состав — «Джокер»;

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;

Лучшие визуальные эффекты — «1917»;

Лучший дизайн костюмов — «Маленький женщины»;

Лучшие грим и прически — «Скандал»;

Лучший звук — «1917»;

Лучшая художественная постановка — «1917»;

Лучшая британская короткометражная анимация — Grandad Was a Romantic;

Лучшая британская короткометражка — Learning to Skateboard in a Warzone (If Youʼre a Girl).

Напомним, горячая пора в кино, также известная как наградной сезон, достигнет кульминации в ночь на понедельник, 10 февраля 2020, когда в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения Оскаров.