BAFTA: Триумф Сэма Мендеса и 1917
За неделю до Оскара - в воскресенье, 2 февраля - свое мнение относительно того, кто был лучшим в киноиндустрии за год, поделились британские академики кино и телевидения. Все лауреаты премии BAFTA 2020 - на Без Табу.
BAFTA традиционно проводится накануне Оскара и, как и Золотой Глобус, является своеобразной подсказкой для любителей прогнозов относительно выбора американских киноакадемиков.
Триумфатором 2020 ожидаемо стала военная драма Сэма Мендеса "1917", которая забрала 7 статуэток (мы сами ее хвалили и всецело этот выбор одобряем).
Главным конкурентом "1917" был "Джокер". Фильм выдвинули в 9 номинациях, однако американский фильм свой потенциал реализовать не смог. Зато исполнитель главной роли - Хоакин Феникс - без награды не остался.
BAFTA - все победители 2020
- Лучший фильм — «1917»;
- Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»);
- Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»);
- Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»);
- Лучшая актриса второго плана —Лора Дерн («Брачная история»);
- Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);
- Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити;
- Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» Пона Чжуна Хо и Хана Джина Вона;
- Самый выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Наживка» Марка Дженкина, Кейт Байерс и Линн Уайтт;
- Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»);
- Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»);
- Лучшая восходящая звезда — Майкл Уорд;
- Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»;
- Лучший документальный фильм — «Для Самы»;
- Лучший анимационный фильм — «Клаус»;
- Лучший актерский состав — «Джокер»;
- Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;
- Лучшие визуальные эффекты — «1917»;
- Лучший дизайн костюмов — «Маленький женщины»;
- Лучшие грим и прически — «Скандал»;
- Лучший звук — «1917»;
- Лучшая художественная постановка — «1917»;
- Лучшая британская короткометражная анимация — Grandad Was a Romantic;
- Лучшая британская короткометражка — Learning to Skateboard in a Warzone (If Youʼre a Girl).
Напомним, горячая пора в кино, также известная как наградной сезон, достигнет кульминации в ночь на понедельник, 10 февраля 2020, когда в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения Оскаров.