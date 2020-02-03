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BAFTA: Триумф Сэма Мендеса и 1917

12:14
Команда 1917 купается в лучах славы - фото 1
Команда 1917 купается в лучах славы / BAFTA

За неделю до Оскара - в воскресенье, 2 февраля - свое мнение относительно того, кто был лучшим в киноиндустрии за год, поделились британские академики кино и телевидения. Все лауреаты премии BAFTA 2020 - на Без Табу.

BAFTA традиционно проводится накануне Оскара и, как и Золотой Глобус, является своеобразной подсказкой для любителей прогнозов относительно выбора американских киноакадемиков.

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Триумфатором 2020 ожидаемо стала военная драма Сэма Мендеса "1917", которая забрала 7 статуэток (мы сами ее хвалили и всецело этот выбор одобряем).

Главным конкурентом "1917" был "Джокер". Фильм выдвинули в 9 номинациях, однако американский фильм свой потенциал реализовать не смог. Зато исполнитель главной роли - Хоакин Феникс - без награды не остался.

BAFTA - все победители 2020

  • Лучший фильм — «1917»;
  • Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»);
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»);
  • Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»);
  • Лучшая актриса второго плана —Лора Дерн («Брачная история»);
  • Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);
  • Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити;
  • Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» Пона Чжуна Хо и Хана Джина Вона;
  • Самый выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Наживка» Марка Дженкина, Кейт Байерс и Линн Уайтт;
  • Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»);
  • Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»);
  • Лучшая восходящая звезда — Майкл Уорд;
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»;
  • Лучший документальный фильм — «Для Самы»;
  • Лучший анимационный фильм — «Клаус»;
  • Лучший актерский состав — «Джокер»;
  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;
  • Лучшие визуальные эффекты — «1917»;
  • Лучший дизайн костюмов — «Маленький женщины»;
  • Лучшие грим и прически — «Скандал»;
  • Лучший звук — «1917»;
  • Лучшая художественная постановка — «1917»;
  • Лучшая британская короткометражная анимация — Grandad Was a Romantic;
  • Лучшая британская короткометражка — Learning to Skateboard in a Warzone (If Youʼre a Girl).

Напомним, горячая пора в кино, также известная как наградной сезон, достигнет кульминации в ночь на понедельник, 10 февраля 2020, когда в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения Оскаров.

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BAFTA 1917 Сэм Мендес Джокер Хоакин Феникс Кино Новости кино
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