Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром

1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье

Военная драма Сэма Мендеса "1917" - один из главных претендентов на Оскар как фильм года. Почему эта лента вполне достойна всех заявленных наград - читайте на Без Табу.

Ни капли пафоса, героизма, патриотизма и ни минуты на передышку. «1917» Сэма Мендеса показывает реальность войны без купюр: с трупами, огнем и грязью. 10 номинаций на Оскар оказались более чем оправданными.

Событие в мире кино

Британец Сэм Мендес уже не первый раз на слуху. Его фильм “Красота по-американски” в свое время взял 5 Оскаров. А о картинах “007: Координаты “Скайфол” и “007: Спектр” не слышал только ленивый. И, похоже, что Мендес захотел перепрыгнуть через собственную голову. Чтобы сделать это ему пришлось попотеть, заставить потеть всю съемочную группу, вырыть 300 метров траншей, репетировать 24 недели и снимать 65 дней. И все ради того, чтобы войти в историю кинематографа с одним из самых сложных и фильмов в техническом плане. Ну, и зрителя заставить вспомнить, задуматься и прочувствовать все как ментально, так и практически физически. Фильм “1917” доказал, что для погружения в историю не обязательно иметь VR-очки или делать фильм в 3D. Достаточно просто сделать визуально безупречный фильм. Но для начала – сюжет.

1917 - сюжет фильма

Погружаемся в весну 1917 года. На носу британское наступление на Линию Гинденбурга, что на северо-востоке Франции. Однако разведка получает информацию, что с наступлением все не так просто, а армия отправляется прямиком в ловушку. Чтобы предупредить батальон в 1600 голов о засаде к ним посылают двух молодых солдат – Скофилда (Джодж Маккей) и Блейка (Дин-Чарльз Чэпмен).

1917 - смотреть трейлер фильма онлайн:

Ребята должны до рассвета предупредить батальон и остановить запланированное наступление. Для Блейка ситуация становится личной, ведь его брат находится именно в этом батальоне. Речь теперь идет не только о спасении сослуживцев, но о спасении собственной семьи. Другое дело, что путь к цели опасен - достоверное неизвестно, ушли ли немцы со своих позиций, через которые Блейку и Скофилду необходимо пройти.

Сюжет фильма «1917» максимально прост: кого-то надо спасти, а ради этого кем-то надо рискнуть. Для фильмов на военную тему это очень типичная история. Но при условии, что в картине обязательно будет героизм, к примеру. Все дополняется масштабными баталиями, взрывами, окровавленными конечностями, стрельбой и т.д.

На западном фронте...

В общем, и история есть, и есть спецэффекты, за которые не страшно выложить денежку в кинотеатр. Сэм Мендес далеко не ходил за вдохновением, взяв за основу своего нового фильма рассказы собственного деда о Первой мировой войне. А именно истории о так называемых посыльных солдат, которые должны были донести весточку из точки «А» в точку «Б» в условиях вечно глючащей радиосвязи.

Война онлайн

В своем подходе к героям. их историям и войне Сэм Мендес очень напомнил последний фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». В обеих картинах есть главные персонажи, за которыми зритель идет по пятам. Но от этих героев ты не ожидаешь пафосного героизма и бросания на амбразуру за родину. Главной целью и Мендеса, и Нолана было показать, что такое война на самом деле, где люди изображены без украшений. Они молодые мальчишки, у которых еще не высохло молоко на козлиной бородке, и которые оказываются в условиях, где один неверный шаг приведет к смерти.

Сэм Мендес доносит свое видение главным героям

В «1917» не прячется рояль за кустами, а героям удача не будет улыбаться по указке сценариста. По плану все будет идти только первые 20 минут, а дальше –сплошная неизвестность, от чего напряжение в теле не отпускает до финальной сцены. Персонажи способны плакать или обделываться от страха, хныкать, жаловаться так, что ты им веришь. При этом они вообще могут молчать, не раскидываясь словами на ветер о долге и чести. А даже наоборот - травить старые солдатские байки и шутить на тему мастурбации, как это конкретно происходило в «1917». В общем, пафос – пафосом, но «1917» - это реальность. Вот только чтобы окунуться в нее режиссеру пришлось сделать нечто невероятное с визуализацией истории.

Длинный план - новый стандарт военных фильмов

На первой странице сценария к фильму было написано: «Это фильм, который визуализирован без монтажных склеек». Вообще метод одного длинного плана раньше считался более дешевым в условиях, когда у тебя есть только одна камера. В свою очередь один длинный план должен быть идеальным, ведь тут монтажные склейки не спасут. Собственно потому в современном кино не так часто используют этот метод, предпочитая в работе над аттракционами в частности быструю смену планов при монтаже.

Окопная правда

Долгий один план, как правило, может работать только в рамках одного помещения, как это было, например, в фильме «Дитя человеческое». Или же действительно разворачиваться из локации в локацию как в «Бердмене». Именно по этой причине сцена эвакуации британцев из Дюнкерка, снятая для фильма Джо Райта “Искупление”, долгое время была невероятным исключением из правил. До нынешнего времени.

Подвиг оператора - смотрите, как снимали 1917:

Основная задача длинных одних планов – погрузить зрителя полностью в условия, предоставленные режиссером. Но когда это условия войны – оказывается, переносить подобное спокойно может не получаться. Сэм Мендес и оператор Роджер Дикинс (оскаровский лауреат за фильм «Бегущий по лезвию 2049») максимально попытались скрыть все монтажные склейки (кроме одной самой логичной).

На протяжении киношных суток они провели своих героев минимум по восьми абсолютно разным локациям, не отходя от них далее чем на 5 метров. Операторы буквально были приклеены к центровым фигурам, крутившись на 360 градусов, пролетая над водой, окунаясь в реку (это только по ощущениям), акцентируя внимания на деталях и кратких встречах. Главные актеры в лице молодых Маккея и Чэпмена не имели права налажать в подобных условиях. Даже если их буквально сбивали с ног члены массовки, они должны были встать и снова бежать. Ведь подготовка к следующему дублю могла занять часы.

Внимание к деталям

Не отходя от главных героев, зритель чувствует все ужасы Первой мировой войны. Это глубокие траншеи длиною в сотни метров, в которых сидят здоровые и лежат окровавленные солдаты. На линии фронта глубокие воронки залитые дождем, колючая проволока, трупы лошадей и людей буквально с дырками в своем теле, от которых запах ты прям чувствуешь, сидя в кинотеатре.

Ужасы войны одним кадром

В разрушенном французском городке люди с детьми вынуждены прятаться в подвалах без воды и еды, пока на улицах немцы сжигают все дотла (причем выглядит это как нечто сюрреалистичное). И опять трупы, грязь, смерть – все это тебя окружает, заставляя чувствовать отвращение или страх. Внимание художников постановщиков к деталям сделали этот фильм не меньше, чем задумка сценаристом или операторская работа. А понимая, насколько все службы съемочной команды должны были быть скоординированными, ты впадаешь в буквальном смысле в дичайший восторг.

1917 - актеры и роли в фильме

Дин-Чарльз Чэпмен в роли младшего капрала Блэйка

в роли младшего капрала Блэйка Джордж Маккей в роли младшего капрала Скофилда

в роли младшего капрала Скофилда Марк Стронг в роли капитана Смита

в роли капитана Смита Эндрю Скотт в роли лейтенанта Лесли

в роли лейтенанта Лесли Ричард Мэдден в роли лейтенанта Блэйк

в роли лейтенанта Блэйк Колин Ферт в роли генерала Эринмора

в роли генерала Эринмора Бенедикт Камбербэтч в роли полковника МакКензи

в роли полковника МакКензи Дэниэл Мейс в роли сержанта Сандерса

в роли сержанта Сандерса Эдриан Скарборо в роли майора Хепберна

в роли майора Хепберна Джейми Паркер в роли лейтенанта Ричардса

в роли лейтенанта Ричардса Эллиот Бакстер в роли рядового Сингера

Но не впадаем в депрессию, хоть и фильм о войне, а количество мертвых на один квадратный метр иногда превышает количество живых. Чтобы дать отдохнуть зрителю от постоянного саспенса под музыку Томаса Ньюмана, нам подкидывают передышки в виде звездных камео.

Бенедикт Камбербэтч вновь возвращается к теме Первой мировой войны. И вновь эпизодически

Марк Стронг может сыграть все

Колин Ферт сыграл в 1917 генерала Эринмора

Марк Стронг (муза мужского рода Гая Ричи), Эндрю Скотт (Мориарти из сериала «Шерлок»), Ричард Мэдден (Робб Старк из «Игры престолов»), Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч – звезды получившие, дай боже, минуту экранного времени в фильме «1917». Они появляются в наиболее спокойной обстановке или помещении и доносят до главных героев или же зрителей определенную мысль. Никаких лишних слов, только по делу и буквально ворвались на секундочку – отличное описание всех их персонажей разом.

Что в итоге

«1917» - напоминание об ужасе войны, причем той, которой уже целый век. Тема, которая объединяет всех нас, ведь истории о тех событиях доносятся голосом наших родных. Но, пожалуй, именно сюжет не дает назвать «1917» лучшим фильмом года. Однозначно, он имеет право претендовать. История банальная, но простая и не украшена под завязку уже надоевшими клише о героизме или патриотизме. Что важно, она ни в коем случае не затерялась в превосходной визуализации, за которую надо отдать все награды мира. Сэм Мендес со своей командой заставили прочувствовать все, более того – стать частью своей истории. Напряжение не отпускает конечности весь фильм на протяжении двух часов, песок скрепит на зубах, трупный запах в носу и побелевшие костяшки пальцев, пока ты сжимаешь подлокотники кресла. Подобный опыт необходимо переживать только в кинотеатре, так как, сорян, но никакой ящик или ноутбук не передадут настоящий Ад войны.

Настя Белова, специально для Без Табу