Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией

Вчера, 19:00
Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией - фото 1
Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией

Почти половина жителей Украины готова к автономии Донбасса.

ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС

Об этом свидетельствует опрос соцгруппы Рейтинг.

Согласно опубликованным данным, отвечая на вопрос об автономии Востока , 24,5% поддержали бы эту идею, 24,4% - скорее поддержали. Тех кто против, почему-то оказалось лишь 33,5% А 17,6% же и вовсе не определились с ответом.

Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией - фото 181105

При перефразировании вопроса на "Как решить проблему Донбасса" цифры изменились, но не очень сильно.

Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией - фото 181106

Лишь 17,3% считают ведение военных действий в ОРДЛО целесообразным, 39,9% выступили за автономию, а 18,5% думают, что неподконтрольные территории никоим образом нельзя вернуть в состав Украины.

Напомним, командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
АТО Донбасс рейтинг Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...