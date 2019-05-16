Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией

Автономия для Донбасса: украинцы ошарашили реакцией

Почти половина жителей Украины готова к автономии Донбасса.

Об этом свидетельствует опрос соцгруппы Рейтинг.

Согласно опубликованным данным, отвечая на вопрос об автономии Востока , 24,5% поддержали бы эту идею, 24,4% - скорее поддержали. Тех кто против, почему-то оказалось лишь 33,5% А 17,6% же и вовсе не определились с ответом.

При перефразировании вопроса на "Как решить проблему Донбасса" цифры изменились, но не очень сильно.

Лишь 17,3% считают ведение военных действий в ОРДЛО целесообразным, 39,9% выступили за автономию, а 18,5% думают, что неподконтрольные территории никоим образом нельзя вернуть в состав Украины.

Напомним, командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.