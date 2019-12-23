Riffmaster оставлен под арестом - полиция изыскала новые доказательства

Антоненко оставили под стражей

В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд города Киева рассматривал апелляцию на арест Андрея Антоненко, также известного как Riffmaster.

Музыканта и ветерана войны с Россией Андрея Антоненко арестовали на два месяца по обвинению в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Защита оспорила это решение, ссылаясь на многие нестыковки в версии озвученной на брифинге с участием главы МВД Авакова и президента Зеленского.

В понедельник в зале суда полиция вытащила из рукава новый козырь. Ране в хоже брифинга уже заявлялось, что представлены лишь 10% улик, потом министр Аваков заявил, что в ходе обысков у Антоненко изъят корпус боевой противопихотной осколочной миной направленного действия МОН-50. Поскольку такой корпус без боевого вещества является не более чем макетом и его свободного можно купить, например, на ОЛХ, слова полицейского начальства были встречены со скепсисом. Однако обвинение нашло, чем ответить.

"Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе «Дунарит» (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ"в 1987 году (партия изготовления корпуса 40). В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", - говорится в пресс-релизе Нацполиции.

Также копы добавили, что подозреваемый Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины, а также отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

На основании всего этого суд принял решение оставить подозреваемого под арестом.

Отметим, что если эксперты Нацполиции установили, что вещество из изъятой мины как раз то самое, которым взорвали авто Шеремета, а не аналогичное, то это действительно серьезное доказательство. Если же "просто аналогичное", этот факт никак не доказывает вину.