Atlantic Council: Венедиктова готовит уголовное дело против Супрун

Венедиктова собирается преследовать Супрун

Анализируя происходящее в нашей стране, эксперты американского аналитического центра Atlantic Council пришли к крайне плохому для Украины выводу: Зе команда занимается политическими преследованиями представителей старой власти. На очереди - Уляна Супрун.

С таким заявлением в своей статье выступила замдиректора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Геринг.

По ее словам, после замены Зеленским Рябошапки на Венедиктову ради достижения полного контроля над генеральной прокуратурой, результаты работы ОГП стали предсказуемыми. Поскольку соратница президента сроду не была прокурором, да и вообще специализируется на хозяйственном праве, зато является адептом "Слуги народа", она сразу же начала принимать на посту конкретные политические решения.

- Ирина Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры. Кроме того, мы получили достоверный отчет о том, что в ближайшее время может быть начато расследование против Уляны Супрун. Она прекрасно исполняла обязанности министра и попыталась реформировать зыбкую систему здравоохранения Украины, - подчеркнула Геринг. Преследование Ульяны Супрун и ее мужа, которые являются гражданами США, очень удивит как Соединенные Штаты, так и Европу.

Примечательно, что западные партнеры Украины начали одергивать Зеленского и его приспешников едва ли не каждый день. Предметом их возмущения являются то попытки реформировать СБУ с выгодой для себя и полным отсутствием эффективности у спецслужбы, то намерениями захватить власть над НАБУ, а также фактическое введение виз на выезд для шантажа стран ЕС и невыпуска заробитчан из страны.

Что же касается самой Венедиктовой, то она не только пристроила на работу зашкваренных и уволенных из прокуратуры персонажей, но и слила уголовное дело о гибели Екатерины Гандзюк.