Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала"

Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-спикера студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ президента.

"Постановляю: Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Для справки

Татьяна Руденко с 2009 г. возглавляла пресс-службу студии "Квартал 95". С июля 2019 г. занимала должность директора интернет-издания iod.media. Кроме всего прочего, новоиспеченный член Нацсовета является сестрой нардепа от "Слуги народа" Ольги Руденко, которая ранее работала маркетологом все в том же "Квартале".

Отметим, что это далеко не первое назначение "квартал-персонала" в органы государственной власти. В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский продвинул на важные посты своих друзей Сергея Шефира и Ивана Баканова. Все это вместе позволило говорить противникам слуг народа о кумовстве в Команде Зе.

Напомним, Кошевой рассказал о будущем Зеленского в "Квартале".