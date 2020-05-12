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Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала"

22:30
Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала" - фото 1

Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-спикера студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ президента.

"Постановляю: Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера 'Квартала' - фото 199939

Для справки

Татьяна Руденко с 2009 г. возглавляла пресс-службу студии "Квартал 95". С июля 2019 г. занимала должность директора интернет-издания iod.media. Кроме всего прочего, новоиспеченный член Нацсовета является сестрой нардепа от "Слуги народа" Ольги Руденко, которая ранее работала маркетологом все в том же "Квартале".

Отметим, что это далеко не первое назначение "квартал-персонала" в органы государственной власти. В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский продвинул на важные посты своих друзей Сергея Шефира и Ивана Баканова. Все это вместе позволило говорить противникам слуг народа о кумовстве в Команде Зе.

Напомним, Кошевой рассказал о будущем Зеленского в "Квартале".

 

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Новости Украина Владимир Зеленский 95 квартал
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